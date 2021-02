De Bundesliga-wedstrijd tussen Arminia Bielefeld en Werder Bremen van zondagavond gaat niet door. Het duel is door de organisator van de Duitse competitie (DFL) uitgesteld vanwege het hevige winterweer.

De wedstrijd in de SchücoArena stond gepland om 18.00 uur, maar voor de DFL was het zondag al snel duidelijk dat het duel niet door kon gaan. Er werd nog wel geprobeerd om het veld sneeuwvrij te maken, maar dat mocht niet baten.

"Door de hevige en langdurige sneeuwval in combinatie met vorst is het niet mogelijk om deze wedstrijd af te werken. Binnenkort wordt een nieuwe speldatum bekendgemaakt", zo laat de DFL weten.

De bal lijkt deze zondag nog wel te gaan rollen in de Bundesliga, want om 15.30 uur staat het duel tussen Hoffenheim en Eintracht Frankfurt op het programma. Die wedstrijd gaat vooralsnog door.

Ook in Nederland zorgde het winterweer voor problemen in het betaald voetbal. De KNVB besloot zaterdag al om alle zondagwedstrijden in de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie af te gelasten.