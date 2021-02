Volgens Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjaer mag zijn ploeg nog niet als titelkandidaat in de Premier League worden beschouwd. De nummer twee van de ranglijst kwam zaterdag thuis niet verder dan een 3-3-gelijkspel tegen Everton.

"We zouden niet eens als titelkandidaat gezien moeten worden", zei Solskjaer, die met zijn ploeg twee punten achterstand heeft op koploper Manchester City, dat bovendien twee duels minder gespeeld heeft.

United heeft een aantal magere jaren achter de rug. De club werd in 2013 voor het laatst kampioen en eindigde sindsdien slechts eenmaal als tweede en eenmaal als derde. "We moeten ons als ploeg gewoon blijven verbeteren en dan zie we vanzelf waar we eindigen", zei de Noorse coach. "Om te beginnen moeten we beter gaan verdedigen."

Tegen Everton hoefde United maar drie doelpogingen tussen de palen toe te staan, maar dat resulteerde wel telkens in een tegentreffer. In de vijfde minuut van de blessuretijd schoot Dominic Calvert-Lewin nog de gelijkmaker binnen.

"Het is erg teleurstellend om de wedstrijd in de laatste minuut van de blessuretijd nog uit handen te geven. Ik wil niemand de schuld geven van de tegendoelpunten, maar we moeten echt beter verdedigen."

Donny van de Beek bleef zaterdag de hele wedstrijd op de bank. Dinsdag speelt United in de vijfde ronde van de FA Cup thuis tegen West Ham United. Zondag staat er in de Premier League een uitduel met West Bromwich op het programma.

