Met zijn twee doelpunten tegen RC Strasbourg (3-0-zege) is Memphis Depay weer een plek geklommen op de topscorerslijst aller tijden van Olympique Lyon. De aanvoerder van de Franse club passeerde Karim Benzema, die 66 goals maakte in het shirt van Lyon voordat hij naar Real Madrid vertrok.

"Benzema is een inspiratie voor mij", zegt Memphis, die nu op 67 treffers staat in Franse dienst. "Hij ging al op jonge leeftijd van Lyon naar Real Madrid en voetbalt nu nog steeds."

"Benzema is een geweldige spits die maar doelpunten blijft maken. Het is een eer om hem te overtreffen. Ik wil mezelf niet met hem vergelijken, ik ben tevreden met mijn eigen prestaties en statistieken."

De nu 33-jarige Benzema verruilde Lyon in 2009 voor Real Madrid, waarmee de spits onder meer vier keer de Champions League won.

Eeuwige topscorerslijst Olympique Lyon 1. Alexandre Lacazette - 129 goals

2. Juninho Pernambucano - 100 goals

3. Batefemi Gomis - 95 goals

4. Sonny Anderson - 94 goals

5. Lisandro Lopez - 82 goals

6. Sidney Govou - 76 goals

7. Nabil Fekir - 69 goals

8. Memphis Depay - 67 goals

9. Karim Benzema - 66 goals

10. Alain Caveglia - 61 goals

Lyon in elk geval een dag koploper

Memphis jaagt dit seizoen op zijn eerste prijs met Lyon. De ploeg van trainer Rudi Garcia nestelde zich dankzij de zege op Strasbourg weer aan kop van de Ligue 1, met één punt meer dan Lille dat zondag tegen Nantes speelt.

"We begonnen goed, het eerste half uur speelden we heel sterk", zei Memphis, die in de 20e minuut de openingstreffer voor zijn rekening nam.

In de voorgaande vier competitiewedstrijden had Memphis van Lyon niet gescoord. De aanvaller van het Nederlands elftal schoot in de tweede helft ook raak uit een vrije trap.

Memphis, die kort na zijn tweede treffer werd gewisseld, staat dit seizoen nu op dertien goals in de Franse competitie. "We weten dat we nog veel beter kunnen."

Lyon werd in 2008 voor het laatst kampioen, toen met Benzema als topschutter.

