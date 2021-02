Memphis Depay heeft Olympique Lyon zaterdagavond met twee doelpunten aan een ruime overwinning en de koppositie geholpen in de Ligue 1. RC Strasbourg Alsace werd met 3-0 verslagen. In België was Noa Lang eveneens met twee treffers goud waard voor koploper Club Brugge, dat met 0-2 won hij Waasland-Beveren.

Bij Lyon-Strasbourg zorgde Memphis na twintig minuten spelen voor de openingstreffer. De bezoekers stonden op dat moment al met tien man. Adrien Thomasson werd in de veertiende minuut na een overtreding bestraft met een gele kaart en kreeg direct daarna vanwege commentaar op de leiding opnieuw geel en dus rood.

Karl Toko Ekambi vergrootte de marge tien minuten later naar twee, waarna Memphis het duel in de 68e minuut op fraaie wijze in het slot gooide. De 59-voudig international van Oranje krulde een vrije trap achter doelman Eiji Kawashima.

Door zijn twee treffers tegen Strasbourg staat Memphis nu op dertien doelpunten dit seizoen, twee minder dan topscorer Kylian Mbappé van Paris Saint-Germain. Het was voor het eerst sinds 9 januari dat Memphis tot scoren kwam. Hij werd in de 72e minuut uit het veld gehaald.

Lyon boekte de vierde zege op rij in de Ligue 1 en gaat met 52 punten voor in ieder geval één dag aan kop in Frankrijk. Naaste belager Lille OSC (51 punten), de tegenstander van Ajax in de zestiende finales van de Europa League, speelt zondag nog een uitwedstrijd tegen FC Nantes (aftrap 17.00 uur).

Memphis Depay staat nu op dertien doelpunten dit seizoen. Memphis Depay staat nu op dertien doelpunten dit seizoen. Foto: Pro Shots

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Ligue 1

Lang wederom onmisbaar bij Club Brugge

In België was de 21-jarige Lang net als Memphis met twee doelpunten belangrijk voor zijn club. Vooral zijn eerste treffer tegen Waasland-Beveren in de twaalfde minuut was een fraaie.

De international van Jong Oranje kreeg de bal vlak over de middenlijn aan de zijkant, passeerde drie tegenstanders en schoot vervolgens van net buiten het strafschopgebied raak. In de slotfase tekende hij in de counter op aangeven van invaller Tahith Chong ook nog voor de 0-2.

Lang is de laatste periode flink op dreef in België en maakte tegen Waasland-Beveren zijn zevende en achtste doelpunt in de laatste acht competitieduels. In totaal staat de teller voor Lang nu op elf goals en zes assists. Daarmee is hij niet alleen de clubtopscorer, maar ook de productiefste speler van Club Brugge.

Naast Lang hadden ook Ruud Vormer en Bas Dost een basisplaats bij Brugge. Aan het begin van de tweede helft stonden ook Stefano Denswil en Chong als invallers op het veld, waardoor Brugge met vijf Nederlanders speelde.

Noa Lang was met twee doelpunten weer goud waard voor Club Brugge. Noa Lang was met twee doelpunten weer goud waard voor Club Brugge. Foto: Pro Shots

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Jupiler Pro League

Galatasaray stoot Fenerbahçe van eerste plaats

In Turkije boekte Galatasaray een belangrijke overwinning op bezoek bij aartsrivaal Fenerbahçe. Door een treffer van Mostafa Abdallah werd het 0-1 voor 'Gala', dat Fenerbahçe ook nog eens van de eerste plaats stootte.

De 23-jarige Abdallah kroonde zich in de 54e minuut tot man van de wedstrijd. De aanvaller kapte zich vlak buiten het strafschopgebied vrij en schoot de bal met een uiterst geplaatste inzet in de verre hoek.

Ozan Tufan leek een kwartier voor tijd voor de 1-1 te zorgen, maar zijn doelpunt werd afgekeurd vanwege buitenspel. Ryan Donk had een basisplaats bij de bezoekers, terwijl Ryan Babel in de slotfase inviel.

Ryan Babel deed uitstekende zaken met Galatasaray. Ryan Babel deed uitstekende zaken met Galatasaray. Foto: Pro Shots

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Turkse competitie