Teun Koopmeiners is uiteraard blij met de zege (0-1) zaterdag op bezoek bij FC Emmen, maar de AZ-captain beseft dat de uitvoering te wensen overliet. Zeker na rust waren op de Oude Meerdijk de irritaties over het mindere spel zichtbaar bij de Alkmaarse ploeg.

"Het is logisch dat er irritatie ontstaat, omdat we beter kunnen en ook beter moeten", aldus Koopmeiners tegen ESPN. Hij zag dat een aantal medespelers het verbaal met elkaar aan de stok had. "Dat kan gebeuren als je kansen krijgt, maar jezelf niet beloond. Er mag irritatie zijn, zolang het maar niet doorslaat."

Door een treffer van Yukinari Sugawara in de 71e minuut won AZ wel van de hekkensluiter in de Eredivisie, nadat in de afgelopen anderhalve week was verloren van FC Utrecht (0-1) en Ajax (0-3).

"Dat we nu wel een resultaat hebben geboekt, doet ons goed", vervolgt de 22-jarige Koopmeiners. "Maar het is duidelijk dat een paar dingen veel beter moeten in de volgende wedstrijd. Nee, dit was niet ons beste duel."

Teun Koopmeiners maakte de negentig minuten vol in Emmen. Teun Koopmeiners maakte de negentig minuten vol in Emmen. Foto: Pro Shots

'Het is niet altijd prettig'

Trainer Pascal Jansen zag ook de irritatie ook bij zijn ploeg. "Het is niet altijd prettig, maar het komt voort uit het feit dat je beter kunt dan je laat zien", aldus Jansen, die na twee nederlagen op rij had gehoopt op een beter AZ in Emmen.

"Het doel was sprankelend voetbal. Dat was het niet, het tempo was in de eerste helft veel te laag. Zo kun je Emmen niet kapotspelen. Na rust was het iets beter en viel de goal gelukkig nog. Daardoor hebben we een moeizame wedstrijd toch gewonnen."

Door de krappe overwinning is de achterstand van AZ op nummer drie Vitesse geslonken tot twee punten. De Arnhemmers verloren zaterdag met 1-0 bij sc Heerenveen.