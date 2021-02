Trainer Thomas Letsch vindt dat de nederlaag van Vitesse tegen sc Heerenveen (1-0) vooral het gevolg is van een gebrek aan geluk. De Arnhemse club wist zaterdag in Friesland voor de derde keer op rij niet te winnen in de Eredivisie.

Vitesse leek op bezoek bij sc Heerenveen op weg naar een 0-0-gelijkspel, maar kreeg in de slotfase het enige doelpunt van de wedstrijd te verwerken. Heerenveen-spits Henk Veerman kopte de bal op aangeven van invaller Benjamin Nygren binnen.

"Als alles meezit, win je dit soort wedstrijden gewoon met 1-0. We zitten nu alleen in een fase waarin het geluk niet aan onze zijde is en het is aan ons om zo snel mogelijk te zorgen dat dit wel weer het geval is. Het is een gebrek aan geluk", zei Letsch voor de camera van ESPN.

Na de nederlaag tegen VVV (4-1) en het gelijkspel tegen RKC (1-1) hoopte Letsch in Heerenveen een goede reactie van zijn ploeg te zien, maar die bleef uit. "Ik ben zeer teleurgesteld. Ondanks de moeilijke weersomstandigheden speelden we redelijk, maar het gaat uiteindelijk om het resultaat en dat was weer niet goed."

Remko Pasveer hield zijn ploeg lang op de been. Remko Pasveer hield zijn ploeg lang op de been. Foto: Pro Shots

Pasveer: 'We misten Tannane'

Keeper Remko Pasveer was het met zijn trainer eens, maar wees ook op de absentie van Oussama Tannane. De aanvallende middenvelder ontbrak, net als Matús Bero, vanwege een blessure.

"Natuurlijk mis je de creativiteit van Tannane en daardoor kom je simpelweg minder aan voetballen toe", vertelde Pasveer. "Maar ook zonder hem vind ik dat je hier niet mag verliezen."

Vitesse staat na de nederlaag op de derde plek in de Eredivisie en gaat dinsdag in de kwartfinales van het KNVB-bekertoernooi op bezoek bij Excelsior. "Of Tannane er dan weer bij is? Dat weet ik nog niet, maar ook de ploeg die er nu staat moet beter kunnen", besloot Letsch.