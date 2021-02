Donyell Malen was zaterdagavond met twee treffers weer belangrijk voor PSV in de thuiswedstrijd tegen FC Twente (3-0), maar de topscorer van de Eindhovenaren was zelf niet helemaal tevreden. Hij werd tot zijn eigen teleurstelling vier minuten voor tijd gewisseld.

"Ik was een klein beetje chagrijnig toen ik naar de kant moest", bekende Malen na het duel in het Philips Stadion in gesprek met ESPN. "Dat was een beetje in de emotie. Ik wilde graag blijven staan om een hattrick te maken. Het is wat het is."

De 22-jarige spits tekende na een half uur met wat fortuin voor de 1-0 en zorgde met een hard schot in de 53e minuut voor de 3-0. De zesvoudig international van Oranje staat nu op elf competitietreffers dit seizoen en negentien in totaal.

"Het gaat goed, ik zit er goed in en heb plezier als ik op het veld sta. Dat is voor mij het belangrijkste", zei Malen, die vindt dat hij nog wel vaker in stelling kon worden gebracht. "Ik had een paar keer het gevoel dat ik de bal eerder kon krijgen. Bij de 3-0 zat er daarom wel een beetje vuur achter."

PSV'ers Denzel Dumfries en Mohamed Ihattaren feliciteren Donyell Malen. PSV'ers Denzel Dumfries en Mohamed Ihattaren feliciteren Donyell Malen. Foto: Pro Shots

Schmidt: 'Malen heeft genoeg kansen voor hattrick gehad'

Trainer Roger Schmidt was niet erg onder de indruk van het chagrijn bij Malen na zijn wisselbeurt. De Duitser vindt dat zijn productiefste aanvaller naar zichzelf moet kijken om een oorzaak te vinden voor het uitblijven van een hattrick.

"Hij heeft tijdens de wedstrijd genoeg mogelijkheden gehad om een hattrick te maken. Er komt wel weer een volgende kans" zei Schmidt, die over het algemeen blij was met de manier waarop zijn ploeg op eigen veld speelde tegen FC Twente.

"In de laatste twintig minuten was het wat minder. Misschien lag de focus bij een aantal spelers al een beetje op de wedstrijd van woensdag (tegen Ajax in de kwartfinales van de TOTO KNVB Beker, red.). We moeten leren dat we soms tot de slotseconden moeten strijden voor de zege, maar over het algemeen ben ik heel blij."

