PSV heeft zaterdag een eenvoudige zege geboekt in de Eredivisie-wedstrijd tegen FC Twente. Donyell Malen scoorde twee keer en had zo een groot aandeel in de 3-0-winst op de tukkers, die niet meer de glans hebben van begin dit seizoen.

Halverwege leidde PSV al met 2-0. In de dertigste minuut tikte Malen binnen, nadat FC Twente-doelman Joël Drommel een inzet van Eran Zahavi niet goed verwerkte. Zes minuten later was Zahavi afmaker op aangeven van Denzel Dumfries. Zo werd het een probleemloze wedstrijd voor PSV, dat door een fraaie goal van Malen na rust op 3-0 kwam. De bezoekers eindigen de wedstrijd met tien man na rood voor Luka Ilic.

Met de overtuigende overwinning verkleinde PSV het gat met koploper Ajax tot vier punten, al moeten de Amsterdammers nog een wedstrijd inhalen. De ploeg van trainer Erik ten Hag zou zondag thuis tegen FC Utrecht spelen, maar dat duel is afgelast vanwege het extreme winterweer dat op komst is. Nummer drie Vitesse verloor zaterdag met 1-0 van sc Heerenveen.

Woensdag staat in de ArenA de kwartfinale van het KNVB-bekertoernooi tussen Ajax en PSV op het programma. De Eindhovense club kan dan voor het eerste sinds 2013 de halve finales halen.

Eredivisie-speelronde 21 Vrijdag: Fortuna-Heracles 0-1

Zaterdag: FC Emmen-AZ 0-1

Zaterdag: PEC Zwolle-RKC 1-1

Zaterdag: Heerenveen-Vitesse 1-0

Zaterdag: PSV-FC Twente 3-0

Zondag: Ajax-FC Utrecht afg.

Zondag: FC Groningen-Feyenoord afg.

Zondag: Willem II-ADO Den Haag afg.

Zondag: VVV-Sparta afg.

Donyell Malen tikt de 1-0 binnen. Donyell Malen tikt de 1-0 binnen. Foto: Pro Shots

Drommel gaat niet vrijuit bij openingstreffer

FC Twente bleek voor PSV zaterdag de juiste tegenstander om vertrouwen op te doen richting de bekertopper tegen Ajax. De tukkers hebben al een maand niet gewonnen en in de afgelopen drie weken zelfs niet eens een doelpunt gemaakt.

In het eerste half uur in het Philips Stadion mocht Twente wel denken aan een treffer. Luciano Narsingh kreeg de bal niet langs PSV-keeper Yvon Mvogo en de Zwitser had ook een antwoord op een schot van Queensy Menig.

Na een half uur was het aan de andere kant wel raak en dat mocht Drommel zich aanrekenen. De Twente-doelman greep half in bij een lage inzet van Zahavi, waardoor Malen bij de tweede paal de 1-0 kon binnentikken.

In de 35e minuut was het al 2-0 en ditmaal was de Israëliër de afmaker. Hij liet eerst nog een goede kans onbenut, waarna hij wel toesloeg uit een voorzet van Dumfries. Zahavi nam aan en tikte de bal met een subtiele voetbeweging langs Drommel, waardoor het duel halverwege al zo goed als beslist was.

PSV viert de 2-0 van Eran Zahavi. PSV viert de 2-0 van Eran Zahavi. Foto: Pro Shots

Malen mist grote kans op hattrick

Voor zover er nog spanning was, maakte Malen daar in de 53e minuut op schitterende wijze een einde aan. De Oranje-international werd aangespeeld door Mohamed Ihattaren, die na blessureleed terug was in de basis, en passeerde een tegenstander met een handige beweging. Vervolgens schot hij op fraai diagonaal en hoog de 3-0 binnen.

Zo kon PSV in het laatste half uur gas terugnemen met het oog op de confrontatie met Ajax, al voorkwam Dumfries nog wel de 1-3. Na een voorzet van Danilo zette hij een correcte sliding in, waardoor Ramiz Zerrouki niet kon afronden.

Ondertussen nam de frustratie toe bij Twente en dat was zichtbaar bij Ilic. De Serviër was boos na een duel, ging er hard in en maakte een kopstootbeweging richting Marco van Ginkel. Scheidsrechter Siemen Mulder gaf direct rood.

Tegen tien man had Malen in de slotfase nog zijn hattrick kunnen en moeten voltooien. Drommel greep in met een knappe redding, waardoor het 0-3 bleef in Eindhoven.