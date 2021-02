Real Madrid is zaterdag in La Liga ontsnapt aan puntenverlies. De formatie van coach Zinédine Zidane kwam bij hekkensluiter SD Huesca dankzij Raphaël Varane goed weg: 1-2. In Italië won Juventus de topper van AS Roma met 2-0 en gaf Atalanta een 3-0-voorsprong uit handen tegen Torino.

Real Madrid is de laatste weken niet in vorm en liep sinds 30 december al averij op bij Elche (1-1), Osasuna (0-0) en verloor vorige week thuis van Levante (1-2). Ook tegen de hekkensluiter leek het mis te gaan, maar Varane voorkwam dat.

De Madrilenen maakten voor rust weinig indruk en kwamen vlak na de pauze al goed weg door een inzet op de lat van Mikel Rico. Twee minuten later knalde Javier Galan de bal na een counter wel prachtig in de kruising voor de 1-0.

Real had niet lang nodig om weer langszij te komen. De vrije trap van Karim Benzema belandde op de bovenkant van de lat, maar Varane was attent en kopte de rebound binnen: 1-1.

De bezoekers zetten alles op alles voor de 1-2 en kregen ook kansen via Benzema, maar opnieuw was verdediger Varane het goudhaantje. De Fransman tikte in de 84e minuut bij de tweede paal binnen na een kopbal van Casemiro.

Cristiano Ronaldo was opnieuw belangrijk voor Juventus. Cristiano Ronaldo was opnieuw belangrijk voor Juventus. Foto: ANP

In de Serie A nam Juventus de derde plaats over van AS Roma door in een onderling duel af te rekenen met de formatie uit de Italiaanse hoofdstad. Het werd 2-0 voor de ploeg van Matthijs de Ligt, die vlak voor tijd inviel.

Bij AS Roma had Rick Karsdorp wel een basisplaats, maar de Nederlander kon niet voorkomen dat Cristiano Ronaldo al in de dertiende minuut wist te scoren. De Portugees kreeg de bal net buiten het strafschopgebied en schoot met een snelle voetbeweging raak in de verre hoek.

Ronaldo, die vrijdag zijn 36e verjaardag vierde, raakte tien minuten later ook nog de lat. Via Bryan Cristante en Gianluca Mancini kreeg ook Roma grote kansen, maar door een eigen doelpunt van Roger Ibañez in de 70e minuut was het duel beslist.

Marten de Roon treurt, maar de spelers van Torino gaan uit hun dak na de 3-3. Marten de Roon treurt, maar de spelers van Torino gaan uit hun dak na de 3-3. Foto: Pro Shots

Atalanta geeft 3-0-voorsprong uit handen

Het Atalanta van basisspeler Marten de Roon en invaller Sam Lammers leek op weg naar een eenvoudige thuisoverwinning op Torino, maar de formatie uit Turijn knokte zich knap terug van een vroege 3-0-achterstand: 3-3.

Atalanta had acht minuten nodig om drie keer toe te slaan en stond in de 21e minuut met 3-0 voor. Josip Ilicic (op aangeven van De Roon), voormalig Heracles Almelo-speler Robin Gosens en Luis Muriel maakten de doelpunten.

Het duel leek beslist, maar daar dacht Torino anders over. Andrea Belotti miste in de 42e minuut een strafschop, maar benutte de rebound wel. Gleison Bremer bracht de spanning helemaal terug door de 3-2 te maken in de extra tijd van de eerste helft. Invaller Federico Bonazzoli maakte de comeback zes minuten voor tijd compleet: 3-3.

