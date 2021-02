VfL Wolfsburg heeft zaterdag in de Bundesliga mede dankzij Wout Weghorst drie punten gepakt. De Nederlander was op bezoek bij Augsburg (0-2) opnieuw trefzeker. Hekkensluiter Schalke 04 verloor zonder Klaas-Jan Huntelaar thuis van RB Leipzig: 0-3. Ook Borussia Dortmund ging onderuit, maar het Bayer Leverkusen van Peter Bosz won wel.

De 28-jarige Weghorst tekende zeven minuten voor rust voor de openingstreffer tegen het Augsburg van aanvoerder Jeffrey Gouweleeuw. De spits werd door een steekpass van Yannick Gerhardt vrijgespeeld en stiftte de bal vervolgens op fraaie wijze in de hoek.

Het was voor Weghorst zijn dertiende treffer van het seizoen in negentien competitiewedstrijden voor Wolfsburg. De viervoudig Oranje-international kwam vorig jaar tot zestien goals in 32 Bundesliga-duels.

Ridle Baku zag na rust de 0-2 eerst nog afgekeurd worden door de videoarbitrage vanwege buitenspel, maar zijn goal vier minuten later telde wel. Ook een doelpunt van Maximilian Arnold werd afgekeurd vanwege buitenspel.

Nordi Mukiele viert zijn treffer tegen Schalke 04. Nordi Mukiele viert zijn treffer tegen Schalke 04. Foto: Pro Shots

Degradatiezorgen Schalke 04 nemen toe

Voor Schalke 04 namen de zorgen verder toe. De kwakkelende formatie uit Gelsenkirchen verloor op eigen veld met 0-3 van RB Leipzig en zag directe concurrent Mainz, met Jeremiah St. Juste in de basis, winnen van Union Berlin: 1-0.

Bij Schalke ontbrak Huntelaar vanwege een blessure. De hekkensluiter leek tegen nummer twee Leipzig de rust te halen met een 0-0-stand, maar Nordi Mukiele zorgde in de derde minuut van de extra tijd alsnog voor de voorsprong voor de bezoekers.

Marcel Sabitzer en Willi Orban maakten er na rust 0-2 en 0-3 van. Justin Kluivert zat door een blessure niet bij de selectie. Door de nederlaag van Schalke en de overwinning van Mainz is het onderlinge verschil nu vijf punten. De achterstand van Schalke op de 'veilige' vijftiende plaats is negen punten.

Kerem Demirbay was met twee goals belangrijk voor Leverkusen. Kerem Demirbay was met twee goals belangrijk voor Leverkusen. Foto: Pro Shots

Bosz wint weer eens, achtste nederlaag Dortmund

Trainer Bosz klimt met Bayer Leverkusen naar de vierde plaats in de Bundesliga. De 'Werkself', met Daley Sinkgraven en Timothy Fosu-Mensah in de basis, rekende na twee nederlagen thuis af met VfB Stuttgart: 5-2. Borussia Dortmund, dat al niet bezig is aan een best seizoen, verloor op bezoek bij SC Freiburg (2-1) voor de achtste keer.

Bij Leverkusen was Kerem Demirbay belangrijk. De middenvelder tekende voor rust voor de 1-0 en de 2-0. Sasa Kalajdzic deed na rust wat terug namens Stuttgart, maar door goals van Leon Bailey en Florian Wirtz was de zege voor Leverkusen alsnog een feit. Door opnieuw Kalajdzic (4-2) en Demarai Gray (5-2) liep de score nog verder op.

Voor Borussia Dortmund ging het ook bij Freiburg mis. Voor de thuisploeg waren in korte tijd na rust Jeong Woo-yeong en Jonathan Schmid trefzeker. Verder dan de aansluitingstreffer van de zestienjarige Youssoufa Moukoko kwam 'BVB' niet. Guus Til bleef bij Freiburg op de bank.

Later op de dag krijgt Borussia Mönchengladbach nog bezoek van FC Köln (aftrap 18.30 uur). Koploper Bayern München won vrijdag al met 0-1 bij Hertha BSC.

Spelers van Freiburg vieren feest na een goal tegen Dortmund. Spelers van Freiburg vieren feest na een goal tegen Dortmund. Foto: Pro Shots

