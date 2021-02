Vitesse heeft zaterdag de tweede nederlaag in korte tijd geleden in de Eredivisie. De Arnhemmers verloren in Friesland door een laat doelpunt met 1-0 van sc Heerenveen. PEC Zwolle bleef tegen RKC Waalwijk op een 1-1-gelijkspel steken.

Bij Heerenveen-Vitesse kreeg de thuisploeg pas laat in de wedstrijd loon naar werken. Henk Veerman liet doelman Remko Pasveer in de 83e minuut kansloos met zijn twaalfde treffer van het seizoen en drukte Vitesse verder in de zorgen.

Vitesse won eind januari ook al niet van VVV-Venlo (4-1-verlies) en RKC Waalwijk (1-1) en blijft voor het eerst dit seizoen drie wedstrijden op rij zonder zege. Het is ook voor het eerst dit seizoen dat de Arnhemmers niet scoren in een Eredivisie-duel.

Daarbij komt dat Vitesse de aansluiting met de top dreigt te verliezen. Nummer twee PSV won zaterdag wel met 3-0 van FC Twente en heeft nu vier punten meer dan nummer drie Vitesse. Koploper Ajax, dat het thuisduel met FC Utrecht van zondag afgelast zag worden door de sneeuwval, heeft acht punten meer.

Heerenveen stijgt naar de achtste plek in de Eredivisie. De Friezen incasseerden voor de derde wedstrijd op rij geen tegendoelpunt en lijken definitief af te rekenen met een moeizame periode.

De spelers van sc Heerenveen vieren de late treffer van Henk Veerman. De spelers van sc Heerenveen vieren de late treffer van Henk Veerman. Foto: Pro Shots

Heerenveen mist penalty en krijgt beste kansen

Vitesse, dat in Friesland onder anderen vaste krachten Oussama Tannane en Matús Bero miste door blessures, had de hele wedstrijd moeite om kansen te creëren. In de beginfase gold dat overigens ook voor Heerenveen, dat op twee schoten van Henk Veerman na niet heel gevaarlijk werd in het Abe Lenstra Stadion.

Na een half uur had de thuisploeg alsnog op een 1-0-voorsprong moeten komen. De bal ging op de stip na hands van Vitesse-verdediger Danilho Doekhi, maar de zwakke poging van Joey Veerman werd gepakt door Pasveer. Vitesse kwam goed weg en werd zelf amper meer gevaarlijk in een matige eerste helft.

In de tweede helft was het Heerenveen dat de meeste aanspraak maakte op de zege. Na enkele kleine kansen kopte verdediger Jan Paul van Hecke tien minuten na rust op de lat. In de 66e minuut had Pasveer een katachtige redding in huis op een hard afstandsschot van Tibor Halilovic.

Heerenveen leek genoegen te moeten nemen met een punt, maar kreeg in de slotfase alsnog wat het verdiende. Veerman werd helemaal vrijgelaten en kon een afgemeten voorzet van Benjamin Nygren eenvoudig achter Pasveer koppen.

Remko Pasveer stopte in de eerste helft de penalty van Joey Veerman. Remko Pasveer stopte in de eerste helft de penalty van Joey Veerman. Foto: Pro Shots

PEC Zwolle rekent niet af met RKC Waalwijk

De wedstrijd tussen PEC Zwolle en RKC Waalwijk leverde eerder op zaterdag geen winnaar op: 1-1. Beide ploegen schieten weinig op met een punt. Voor PEC was het al het elfde gelijkspel van het seizoen. De laatste club die meer dan de helft van zijn eerste 21 Eredivisie-wedstrijden gelijkspeelde was NEC in het seizoen 2000/2001.

In de eerste helft was het RKC van trainer Fred Grim de bovenliggende partij. PEC kwam er maar moeilijk uit en moest al vroeg een treffer slikken, toen verdediger Sam Kersten zich liet wegzetten en Ahmed Touba van dichtbij afrondde. De lat voorkwam later een eigen doelpunt van PEC-middenvelder Rico Strieder.

Na rust waren de rollen omgedraaid en zette PEC druk naar voren. Dat resulteerde met de slotfase in zicht in een prachtig doelpunt van Mustafa Saymak, die de bal in de kruising joeg. De thuisploeg mocht hopen op meer, maar onder meer door goed keeperswerk van Kostas Lamprou zat dat er niet in.

PEC, dat de geschorste aanvoerder Bram van Polen miste, blijft op vier overwinningen steken en is met 23 punten uit 21 wedstrijden voorlopig de nummer dertien van de Eredivisie.

RKC bleef voor het eerst sinds 2013 twee keer op rij ongeslagen in een uitduel. De ploeg van Fred Grim heeft zeven punten minder dan PEC en houdt vooralsnog alleen Willem II, ADO Den Haag en FC Emmen onder zich.

RKC'er Kostas Lamprou zorgde er in de slotfase voor dat PEC niet alsnog met de zege aan de haal ging. RKC'er Kostas Lamprou zorgde er in de slotfase voor dat PEC niet alsnog met de zege aan de haal ging. Foto: Pro Shots

Eredivisie-speelronde 21 Vrijdag: Fortuna-Heracles 0-1

Zaterdag: FC Emmen-AZ 0-1

Zaterdag: PEC Zwolle-RKC 1-1

Zaterdag: Heerenveen-Vitesse 1-0

Zaterdag: PSV-FC Twente 3-0

Zondag: Ajax-FC Utrecht afg.

Zondag: FC Groningen-Feyenoord afg.

Zondag: Willem II-ADO Den Haag afg.

Zondag: VVV-Sparta afg.

Bekijk de stand in de Eredivisie