De wedstrijd tussen PEC Zwolle en RKC Waalwijk heeft zaterdag geen winnaar opgeleverd. De laagvliegers in de Eredivisie speelden in een wedstrijd met niet al te veel hoogtepunten met 1-1 gelijk in het MAC³PARK stadion.

Beide ploegen schieten weinig op met een punt. Voor PEC was het al het elfde gelijkspel van het seizoen. De laatste club die meer dan de helft van zijn eerste 21 Eredivisie-wedstrijden gelijkspeelde was NEC in het seizoen 2000/2001.

In de eerste helft was het RKC van trainer Fred Grim de bovenliggende partij. PEC kwam er maar moeilijk uit en moest al vroeg een treffer slikken, toen verdediger Sam Kersten zich liet wegzetten en Ahmed Touba van dichtbij afrondde. De lat voorkwam later een eigen doelpunt van PEC-middenvelder Rico Strieder.

Na rust waren de rollen omgedraaid en zette PEC druk naar voren. Dat resulteerde met de slotfase in zicht in een prachtig doelpunt van Mustafa Saymak, die de bal in de kruising joeg. De thuisploeg mocht hopen op meer, maar onder meer door goed keeperswerk van Kostas Lamprou zat dat er niet in.

PEC, dat de geschorste aanvoerder Bram van Polen miste, blijft op vier overwinningen steken en is met 23 punten uit 21 wedstrijden voorlopig de nummer dertien van de Eredivisie.

RKC bleef voor het eerst sinds 2013 twee keer op rij ongeslagen in een uitduel. De ploeg van Fred Grim heeft zeven punten minder dan PEC en houdt vooralsnog alleen Willem II, ADO Den Haag en FC Emmen onder zich.

RKC'er Kostas Lamprou zorgde er in de slotfase voor dat PEC niet alsnog met de zege aan de haal ging. RKC'er Kostas Lamprou zorgde er in de slotfase voor dat PEC niet alsnog met de zege aan de haal ging. Foto: Pro Shots

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Eredivisie