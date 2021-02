AZ heeft zaterdag met de nodige moeite gewonnen van FC Emmen in de Eredivisie. De Alkmaarders wonnen door een laat doelpunt nipt met 0-1 van de hekkensluiter en voorkwamen daardoor een misstap in de strijd om de bovenste plaatsen.

AZ was van meet af aan de bovenliggende partij, maar moest tot de 71e minuut wachten totdat het veldoverwicht werd omgezet in een doelpunt. Rechtsback Yukinari Sugawara kroonde zich tot matchwinner door verantwoordelijk te zijn voor het enige doelpunt van de wedstrijd.

Daardoor steeg AZ ten koste van Feyenoord naar de vierde plaats, maar het heeft nog altijd wel liefst tien punten achterstand op koploper Ajax. De Rotterdammers en Amsterdammers komen dit weekend niet in actie, omdat alle duels van zondag zijn afgelast door het winterweer.

FC Emmen moet steeds meer gaan vrezen voor degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg heeft al zeven punten achterstand op de zestiende plaats van Willem II en tien punten op de vijftiende plaats van RKC Waalwijk, dat zaterdag met 1-1-gelijkspeelde op bezoek bij PEC Zwolle.

De supporters van FC Emmen steunden de spelers voorafgaand aan de wedstrijd. Foto: Pro Shots

Irritatie bij AZ na uitblijven voorsprong

AZ was tegen FC Emmen vrijwel constant op de helft van de tegenstander aan het voetballen, maar slaagde er aanvankelijk nauwelijks in om grote kansen te creëeren. Albert Gudmundsson kreeg de beste mogelijkheden, maar eerst raakte hij de bal in vrijstaande positie volledig verkeerd en daarna trof hij de paal.

FC Emmen, dat voorafgaand aan de wedstrijd buiten het stadion een warm welkom kreeg van de eigen supporters, loerde vooral op de counter en was daar vlak voor rust bijna succesvol mee. Caner Cavlan schoot echter van dichtbij recht op doelman Marco Bizot.

AZ leek in de openingsfase van de tweede helft eindelijk wat door te drukken en was al snel dicht bij de 0-1, maar de verder onzichtbare Calvin Stengs stuitte op de sterk debuterende keeper Michael Verrips en in de rebound knalde Sugawara de bal snoeihard op de lat.

De irritatie nam vervolgens toe bij AZ en een kleine stunt leek in de maak, maar Sugawara besliste twintig minuten voor tijd alsnog anders. De vervanger van de langdurig geblesseerde Jonas Svensson schoot de bal op aangeven van Gudmundsson via de benen van Cavlan achter de dit keer kansloze Verrips.

AZ verzuimde in de slotfase verder uit te lopen, maar had daarentegen ook niets te duchten van FC Emmen, dat niet bij machte was om nog iets terug te doen. Daardoor werd de 250e uitzege van de Noord-Hollanders in de geschiedenis van de Eredivisie een feit.

