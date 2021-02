Manchester United heeft zaterdagavond in de Premier League een zeker lijkende zege uit handen gegeven tegen Everton. 'The Red Devils' incasseerden in de slotseconden de 3-3 tegen 'The Toffees' en verzuimden om in punten op gelijke hoogte te komen met stadgenoot City. Arsenal leed bij Aston Villa de tiende nederlaag van het seizoen.

Halverwege leidde Manchester United nog met 2-0 tegen Everton. Edinson Cavani kopte in de 24e minuut raak na een afgemeten voorzet van Marcus Rashford en Bruno Fernandes zorgde op slag van rust met een schitterende treffer voor de tweede goal. De middenvelder schoot van afstand hard raak in de verre hoek.

United, dat Paul Pogba in de 34e minuut geblesseerd zag uitvallen, gaf de zeker lijkende zege na rust razendsnel uit handen. Abdoulaye Doucouré tikte in de 49e minuut met behulp van doelman David de Gea de aansluitingstreffer binnen en drie minuten later tekende James Rodríguez in vrijstaande positie voor de gelijkmaker.

Ondanks die fraaie comeback was het United dat de beste kansen kreeg en twintig minuten voor tijd opnieuw op voorsprong kwam. Luke Shaw vond uit een vrije trap het hoofd van Scott McTominay, die zijn kopbal in de verre hoek zag verdwijnen. Doelman Robin Olsen leek op het verkeerde been te staan en kwam te laat.

Die treffer van McTominay leek genoeg voor United, maar in extremis ging het alsnog mis. De blessuretijd was al verstreken toen Dominic Calvert-Lewin uit een vrije trap van Michael Keane van dichtbij de gelijkmaker aantekende op Old Trafford en United pijn deed.

Van de Beek bleef het hele duel op de bank bij de thuisploeg, die door de remise op twee punten van Manchester City staat (45 om 47 punten). De koploper heeft bovendien twee wedstrijden minder gespeeld. De ploeg van manager Josep Guardiola speelt zondag op Anfield de topper tegen Liverpool.

James Rodríguez schoot aan het begin van de tweede helft de 2-2 binnen. James Rodríguez schoot aan het begin van de tweede helft de 2-2 binnen. Foto: Pro Shots

Arsenal blijft kwakkelen in Premier League

Eerder op zaterdag leed Arsenal op bezoek bij Aston Villa al de tiende nederlaag in de Premier League. 'The Gunners' gingen door een vroeg doelpunt van Ollie Watkins met 1-0 onderuit in Birmingham.

Watkins scoorde al na 74 seconden en bezorgde doelman Mathew Ryan, die de geschorste Bernd Leno verving, daarmee een pijnlijk Arsenal-debuut. In de historie van de Premier League was het pas drie keer eerder gebeurd dat een debuterende keeper binnen twee minuten werd gepasseerd.

Na een moeilijke seizoensstart leek Arsenal met zeven wedstrijden zonder nederlaag de weg omhoog te hebben gevonden, maar aan die serie kwam dinsdag bij Wolverhampton Wanderers (2-1) een einde en zaterdag bleek dus ook Villa, waar Anwar El Ghazi op de bank bleef zitten, te sterk.

De tiende nederlaag betekent dat Arsenal nu opvallend genoeg al net zo vaak verloren heeft als vorig seizoen en het seizoen daarvoor, toen de club eveneens met tien verliespartijen eindigde.

De ploeg van de bekritiseerde manager Mikel Arteta staat dit seizoen na 23 wedstrijden op de teleurstellende tiende plek in de Premier League. Villa heeft vier punten meer, maar zelfs twee wedstrijden minder gespeeld en bezet knap de achtste positie.

Manager Mikel Arteta zag dat Arsenal de vroege tegengoal tegen Aston Villa niet meer te boven kwam. Manager Mikel Arteta zag dat Arsenal de vroege tegengoal tegen Aston Villa niet meer te boven kwam. Foto: Pro Shots

Southampton na recordnederlaag opnieuw onderuit

Southampton wist zich later op zaterdag niet te herstellen van de recordnederlaag van dinsdag tegen Manchester United (9-0). 'The Saints' gingen vier dagen later in een spektakelstuk met 3-2 onderuit tegen laagvlieger Newcastle United.

Halverwege stond Southampton al op een 3-1-achterstand door tegendoelpunten van Joseph Willock (1-0) en Miguel Almiron (2-0 en 3-1) en een treffer van Liverpool-huurling Takumi Minamino (2-1).

Vrijwel meteen na rust kwam Southampton terug tot 3-2 door een doelpunt van James Ward-Prowse. Newcastle raakte vervolgens twee spelers kwijt (Jeff Hendrick kreeg twee keer geel en dus rood en Fabian Schaer viel uit met een blessure) maar desondanks bleef het bij 3-2.

Burnley en Brighton & Hove Albion hielden elkaar op een 1-1-gelijkspel. Lewis Dunk zorgde voor rust voor de 0-1 en oud-AZ'er Jóhann Berg Gudmundsson na de pauze voor de 1-1. Bij Burnley had Erik Pieters een basisplaats en bij Brighton verscheen Joël Veltman aan de aftrap en ontbrak Davy Pröpper.

Laagvlieger Fulham pakte op eigen veld een verdienstelijk punt tegen subtopper West Ham United: 0-0. Kenny Tete deed de hele wedstrijd mee bij de thuisploeg. West Ham eindigde het duel nog met tien man door een omstreden rode kaart van Tomás Soucek voor een vermeende elleboog in de richting van Aleksandar Mitrovic. Er leek geen opzet in het spel, maar scheidsrechter Michael Dean trok na ingrijpen van de VAR toch rood.

