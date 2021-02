Arsenal heeft zaterdag bij Aston Villa al de tiende nederlaag in de Premier League geleden. 'The Gunners' gingen door een vroeg doelpunt van Ollie Watkins met 1-0 onderuit in Birmingham.

Watkins scoorde al na 74 seconden en bezorgde doelman Mathew Ryan, die de geschorste Bernd Leno verving, daarmee een pijnlijk Arsenal-debuut. In de historie van de Premier League was het pas drie keer eerder gebeurd dat een debuterende keeper binnen twee minuten werd gepasseerd.

Na een moeilijke seizoensstart leek Arsenal met zeven duels zonder nederlaag de weg omhoog te hebben gevonden, maar aan die serie kwam dinsdag bij Wolverhampton Wanderers (2-1) een einde en zaterdag bleek dus ook Villa te sterk.

De tiende nederlaag betekent dat Arsenal nu al net zo vaak verloren heeft als vorig seizoen en het seizoen daarvoor, toen de club eveneens met tien verliespartijen eindigde.

De ploeg van manager Mikel Arteta staat dit seizoen na 23 wedstrijden op de tiende plek in de Premier League. Villa heeft vier punten meer, twee wedstrijden minder gespeeld en bezet de achtste positie.

Later op de dag komt onder meer Manchester United nog in actie in de Premier League. De nummer twee speelt om 21.00 uur thuis tegen Everton.

Manager Mikel Arteta zag dat Arsenal de vroege tegengoal tegen Aston Villa niet meer te boven kwam.

