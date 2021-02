Frank Arnesen vindt dat hij het juiste besluit heeft genomen door Dirk Kuijt niet door te schuiven als trainer van Feyenoord. De technisch directeur denkt dat de Rotterdammers meer baat hebben bij Arne Slot, die in december werd aangesteld voor volgend seizoen.

Kuijt liep sinds het einde van zijn loopbaan als speler in 2017 rond bij Feyenoord, waar hij een contract had en uiteindelijk klaargestoomd zou worden als hoofdtrainer. Arnesen, nu een jaar in dienst bij Feyenoord, vond het echter te vroeg voor de oud-international om Dick Advocaat na dit seizoen op te volgen. Kuijt en Feyenoord gingen dinsdag uit elkaar.

"Ik weet zeker dat hij een grote trainer wordt en dat hij te zijner tijd coach van Feyenoord wordt, maar dit was niet het moment. Ik vond het een te groot risico voor hem, maar in eerste instantie ook voor Feyenoord", zegt Arnesen zaterdag tegen Feyenoord TV.

"Uiteindelijk dacht ik: het is nu voor Feyenoord beter om een andere, iets meer ervaren trainer te hebben. Dirk is ongelooflijk gedreven, ambitieus en een topvoetballer. Die willen het hoogste en dat kan dan niet snel genoeg gebeuren."

Arnesen kent genoeg voorbeelden bij wie het misging. "Ik heb een paar keer gezien dat trainers die heel goede voetballers waren, veel te snel naar de top wilden. Dan brand je uit. Daar moet je als directeur voor waken. Je moet coaches in bescherming nemen."

Dirk Kuijt leidde Feyenoord in 2017 naar de landstitel. Dirk Kuijt leidde Feyenoord in 2017 naar de landstitel. Foto: Pro Shots

'Hij had er geen begrip voor'

Volgens Arnesen was Kuijt het niet met hem eens, maar zijn ze wel op een goede manier uit elkaar gegaan. "Hij had er geen begrip voor, maar dat is geweldig en kenmerkend voor hem. Hij is een topsporter, ik weet hoe hij denkt. Ik heb een goede band met hem en wens hem heel veel succes", aldus de 64-jarige Deen.

"Ik heb heel veel gesprekken met hem gehad en hij is een heel fijn mens. We hebben een klik. Ik denk dat hij een heel mooie carrière als trainer tegemoet gaat."

Kuijt leidde Feyenoord in het seizoen 2016/2017 naar de titel en zette daarna een punt achter zijn carrière. Hij bleef verbonden aan de vijftienvoudig landskampioen en was onder meer trainer van Feyenoord onder 19 (2018-2020). Het is nog niet duidelijk waar zijn toekomst ligt.

