Real Madrid kan lange tijd niet beschikken over Sergio Ramos. De 34-jarige captain is zaterdag geopereerd aan zijn meniscus, zo meldt de regerend landskampioen van Spanje zaterdag.

Real Madrid schrijft dat Ramos over een paar dagen aan zijn herstel begint. De club doet geen mededelingen over de duur van het herstel, maar voor volgens Spaanse media is de verdediger ongeveer zes weken tot acht weken niet inzetbaar. Het ging om een operatie aan de meniscus van de linkerknie van Ramos.

De 178-voudig international miste door de meniscusproblemen al de laatste twee wedstrijden van Real in La Liga. Zonder Ramos verloor 'De Koninklijke' vorige week thuis met 1-2 van Levante en in de Copa del Rey blameerde de club zich. Alcoyano, dat uitkomt op het derde niveau, schakelde Real uit.

Zaterdag speelt de ploeg van trainer Zinédine Zidane om 16.15 uur uit tegen hekkensluiter Huesca. Real staat tweede met tien punten achterstand op Atlético Madrid en heeft bovendien een wedstrijd meer gespeeld dan de stadgenoot.

Real hervat het Champions League-seizoen op 24 februari met een uitwedstrijd tegen Atalanta in de achtste finales. Drie weken later is de return in de Spaanse hoofdstad.

