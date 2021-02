Mohamed Ihattaren keert zaterdag in de Eredivisie-wedstrijd tegen FC Twente terug in basis bij PSV. De achttienjarige aanvallende middenvelder vervangt Ryan Thomas, die op de bank zit in het Philips Stadion.

Ihattaren miste anderhalve week geleden de uitwedstrijd tegen FC Emmen (0-2) door een blessure en was zondag in De Kuip tegen Feyenoord invaller.

Ten opzichte van de met 3-1 verloren topper is hij het enige nieuwe gezicht in de opstelling van trainer Roger Schmidt, die nog altijd niet kan beschikken over Cody Gakpo en Mario Götze.

De kans is groot dat het creatieve tweetal woensdag ook verstek moet laten gaan in de kwartfinale van het TOTO KNVB Beker-toernooi in de Johan Cruijff ArenA tegen Ajax. Götze staat al sinds eind november aan de kant en Gakpo raakte in januari geblesseerd.

Zondagduels in Eredivisie afgelast

PSV tegen FC Twente begint zaterdag om 16.30 in het Philips Stadion en staat onder leiding van scheidsrechter Siemen Mulder. Als de Eindhovenaren winnen verkleinen ze de achterstand op koploper Ajax tot vier punten en dat blijft dan even zo.

De KNVB heeft zaterdag vanwege het naderende winterweer namelijk een streep gezet door alle zondagduels in de Eredivisie, waaronder Ajax-FC Utrecht. Een nieuwe datum voor de vier wedstrijden is nog niet gepland.

Opstelling PSV: Mvogo; Dumfries, Teze, Boscagli, Max; Rosario, Sangaré; Ihattaren, Mauro Junior; Malen, Zahavi

Opstelling FC Twente: Drommel; Ebuehi, Pierie, Dumic, Pleguezuelo; Zerrouki, Ilic, Bosch; Narsingh, Danilo, Menig.