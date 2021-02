De KNVB heeft zaterdag alle vier de Eredivisie-wedstrijden van zondag afgelast vanwege het winterweer in Nederland. Het KNMI kondigde eerder al code rood af voor zondag.

De wedstrijden die zondag niet doorgaan zijn Ajax-FC Utrecht, FC Groningen-Feyenoord, Willem II-ADO Den Haag en VVV-Venlo-Sparta Rotterdam.

Zeker bij Ajax lijkt het door het dak op de Johan Cruijff ArenA wel mogelijk om te spelen, maar de KNVB houdt er ook rekening mee dat spelers en media niet op een veilige manier naar het stadion kunnen komen. Rijkswaterstaat adviseert mensen vanaf zaterdagavond niet de weg op te gaan.

Er zijn nog geen nieuwe data gepland voor de afgelaste duels. De KNVB schrijft dat dat op korte termijn zal gebeuren. Naast de Eredivisie-wedstrijden gaan zondag ook de twee duels in de Keuken Kampioen Divisie niet door. Helmond Sport tegen Almere City en Telstar tegen NAC Breda stonden op het programma.

Wedstrijden van zaterdag vervroegd

De Eredivisie-duels van zaterdag werden vanwege de verwachte sneeuwval al vervroegd door de KNVB. Om 14.00 uur is afgetrapt bij FC Emmen-AZ en PEC Zwolle RKC en om 16.30 uur is de aftrap bij PSV-FC Twente en sc Heerenveen-Vitesse.

Zaterdagavond gaat het al flink sneeuwen in het zuiden en daarna ook in de rest van het land. De meeste sneeuw valt in het oosten, in het rivierengebied en in de Achterhoek.

Lokaal kan een sneeuwlaag van 20 tot 30 centimeter ontstaan. De gevoelstemperaturen liggen mogelijk rond -10 graden.