ADO Den Haag heeft zich zaterdag versterkt met Nasser El Khayati. De 31-jarige spelmaker keert na anderhalf jaar terug uit Qatar, het land waarvoor hij ADO in de zomer van 2019 achter zich liet, en tekent tot het einde van het seizoen.

El Khayati koos anderhalf jaar gelden voor een lucratief avontuur bij Qatar SC, maar het werd niet wat hij ervan verwachtte. De geboren Rotterdammer kwam tot zestien wedstrijden, waarin hij één keer scoorde en een assist gaf. Zijn contract werd onlangs ontbonden.

Zijn eerste periode van 2,5 jaar bij ADO verliep een stuk succesvoller. El Khayati groeide met 36 doelpunten en 24 assists in 82 officiële duels uit tot sterspeler van de residentieclub.

"Het voelt als thuiskomen. Dit is en blijft mijn club. In het verleden is gebleken dat spelers het liefst in goede tijden terugkeren bij hun oude club, maar ik vind dit juist een geschikt moment. Het is makkelijk om terug te keren als de club op een betere positie staat, maar ik hou van uitdagingen", zegt El Khayati op de site van ADO.

ADO, dat na twintig wedstrijden teleurstellend voorlaatste staat in de Eredivisie, haalde tijdens de afgelopen transferperiode al acht spelers binnen. Met onder anderen Daryl Janmaat, Marko Vejinovic en Youness Mokhtar werden een aantal oude bekenden vastgelegd.

Als de weersomstandigheden het toelaten, speelt ADO zondag een belangrijke uitwedstrijd tegen nummer zestien Willem II. Het duel in Tilburg staat om 14.30 uur gepland.

