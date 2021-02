Sébastien Haller baalt flink van de fout die Ajax deze week maakte door hem niet in te schrijven voor de Europa League. Toch zegt de recordaankoop van de Amsterdammers de situatie ook snel geaccepteerd te hebben.

"Ik was natuurlijk erg verrast en boos toen ik wist dat het niet mogelijk zou zijn om mijn teamgenoten te helpen in de hele Europese competitie en niet alleen tegen Lille", zegt de 26-jarige Haller zaterdag tegen De Telegraaf.

"Iedereen kan een fout maken en vandaag betaal ik de prijs. Maar dit is het leven en we kunnen er niets aan doen, behalve vooruitgaan. Ik ben helemaal niet rancuneus en ik voel me zelfs een beetje slecht voor wie de fout maakte."

Ajax blunderde door Haller, die deze winter voor 22,5 miljoen euro werd overgenomen van West Ham United, per ongeluk niet op te nemen in de Europa League-lijst. "Het is iets met computers. Een vinkje aan- of uitzetten", zei trainer Erik ten Hag er donderdag over.

De fout met de Europese inschrijving van Haller was deze week niet de enige dreun voor Ajax. Vrijdag werd bekend dat keeper André Onana voor een jaar is geschorst omdat het verboden middel furosemide is aangetroffen bij de Kameroener.

Ajax speelt zondag, mits het winterweer het toelaat, om 12.15 uur thuis tegen FC Utrecht. De wedstrijden tegen Lille in de zestiende finales van de Europa League zijn op 18 en 25 februari. De Amsterdammers spelen eerst uit.

