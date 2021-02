Koploper Bayern München heeft vrijdagavond de vijfde zege op rij geboekt in de Bundesliga. De ploeg van trainer Hansi Flick won met 0-1 bij Hertha BSC.

Bayern had eigenlijk al na elf minuten op voorsprong moeten komen in Berlijn, waar het met name in de eerste helft sneeuwde. Lewandowski mocht aanleggen van 11 meter nadat Leroy Sané onderuit werd gehaald door doelman Rune Jarstein, maar die herstelde zijn fout door de poging van de Poolse spits te stoppen.

Het was voor het eerst sinds 27 januari 2019 dat Lewandowski een strafschop miste. Zijn zeventien daaropvolgende penalty's waren allemaal raak. De topscorer van de Bundesliga bleef door zijn misser op 24 competitietreffers steken dit seizoen.

Precies tien minuten na zijn misser kwam Bayern alsnog op voorsprong. Kingsley Coman kreeg de bal aan de rechterkant van Thomas Müller en zag zijn van richting veranderde schot over Jarstein in het doel verdwijnen.

Het was ondanks een reeks goede kansen voor Hertha BSC in de slotfase genoeg voor Bayern om de vijfde overwinning op rij te boeken en de voorsprong op naaste belager RB Leipzig naar tien punten te vergroten. De nummer twee van Duitsland speelt zaterdag nog een uitwedstrijd tegen hekkensluiter Schalke 04.

Bayern richt zich even niet meer op de competitie, want 'Der Rekordmeister' reist direct door naar Qatar voor het WK voor clubs. De Champions League-winnaar van vorig seizoen speelt maandag tegen het Egyptische Al Ahly voor een plek in de finale.

Bayern München boekte de vijfde zege op rij in de Bundesliga. Bayern München boekte de vijfde zege op rij in de Bundesliga. Foto: Pro Shots

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Bundesliga