Heracles Almelo heeft vrijdag de aansluiting gevonden met de subtop in de Eredivisie. De Overijsselaars wonnen knap met 0-1 van Fortuna Sittard.

Rai Vloet kroonde zich tot matchwinner. De middenvelder zorgde in de 38e minuut voor het enige doelpunt van de wedstrijd en maakte alweer zijn negende competitietreffer van het seizoen, waarmee hij de topscorer is van Heracles.

Heracles steeg door de zege naar de negende plaats en heeft nog maar twee punten achterstand op de zevende plaats van FC Twente, die aan het einde van het seizoen recht geeft op deelname aan de play-offs om Europees voetbal.

Fortuna, dat zeven van de laatste tien competitieduels had gewonnen, moet even een pas op de plaats maken. De achterstand op FC Twente, dat zaterdag op bezoek gaat bij PSV, bedraagt vijf punten, maar kan dus nog verder oplopen.

Fortuna en Heracles doen weinig voor elkaar onder

Fortuna en Heracles waren behoorlijk aan elkaar gewaagd. Een schot in het zijnet van Fortunees Mats Seuntjens was lange tijd de enige noemenswaardige gebeurtenis, maar vlak voor rust werd er dan toch gescoord door Heracles.

Vloet kroop voor zijn man en tikte uit een voorzet van Luca de la Torre behendig binnen bij de eerste paal. Het was voor de oud-PSV'er wel pas zijn tweede goal na de winterstop, nadat hij in de eerste competitiehelft zeven keer trefzeker was geweest.

In de tweede helft waren de kansen schaars. Seuntjens stuitte dit keer op doelman Janis Blaswich en aan de andere kant Delano Burgzorg op keeper Yanick van Osch en in de slotfase raakte de van een schorsing teruggekeerde Sebastian Polter de lat.

