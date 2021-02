Ajax, PSV en FC Twente hebben zich vrijdag geplaatst voor de halve finales van het TOTO KNVB Beker-toernooi voor vrouwen. De topclubs wonnen van respectievelijk sc Heerenveen (1-2), PEC Zwolle (1-0) en vv Alkmaar (4-1).

Ajax kwam vlak voor rust op voorsprong door een doelpunt van Marjolijn van den Bighelaar. De Amsterdammers zagen een klein kwartier na de pauze Heerenveen de stand in evenwicht brengen dankzij een treffer van Tiny Hoekstra, maar trokken alsnog aan het langste eind door een doelpunt van Nikita Tromp.

PSV maakte pas in de tweede helft het verschil tegen PEC. Joëlle Smits zorgde tien minuten na rust voor de 1-0 en was vijf minuten voor tijd ook verantwoordelijk voor de 2-0. Naomi Pattiwael bepaalde in de blessuretijd de eindstand op 3-0.

FC Twente kwam tien minuten voor rust verrassend op achterstand tegen Alkmaar door een doelpunt van Emmeke Henschen, maar stond halverwege toch gewoon op een 2-1-voorsprong dankzij treffers van Marisa Olislagers en Lynn Wilms en liep na de pauze uit naar 4-1 door doelpunten van Suzanne Giesen en Fenna Kalma.

In de vierde en laatste kwartfinale was ADO Den Haag eenvoudig met 0-4 te sterk voor Excelsior. Shanique Dessing en Jaimy Ravensbergen scoorden in de eerste helft en Jannette van Belen en Anne Sellies in de tweede helft.

De halve finales worden op 16 tot en met 18 april gespeeld. De loting moet nog worden verricht. Vorig seizoen werd het toernooi geschrapt vanwege de uitbraak van COVID-19. In de drie jaar daarvoor veroverde Ajax de titel.