Arne Slot kan nog altijd geen begrip opbrengen voor de beslissing van de clubleiding van AZ om hem te ontslaan als trainer. Hij moest in december per direct vertrekken omdat hij in het geheim had gesproken met zijn nieuwe club Feyenoord.

Vlak voor zijn congé lekte in de media uit dat Slot had onderhandeld met Feyenoord over een dienstverband vanaf volgend seizoen. De directie van AZ in de personen van algemeen directeur Robert Eenhoorn en technisch directeur Max Huiberts was daardoor verrast en zette de 42-jarige Overijsselaar, die over een aflopend contract beschikte in het AFAS Stadion, op straat.

"Na het succesvolle vorige seizoen dat helaas vanwege corona werd afgebroken, stond ik er voor open om mijn contract open te breken en voor meerdere jaren te verlengen, maar dat signaal werd lange tijd in de wind geslagen. Ik heb daarnaast aangegeven dat het voor mij onwenselijk was om het nieuwe seizoen met een aflopend contract in te gaan. Maar ik heb lang moeten wachten op een concreet voorstel van AZ", zegt Slot vrijdag tegen De Telegraaf.

"Al in mei gaf ik aan te willen verlengen. Half juni had ik een evaluatiegesprek met Eenhoorn en Huiberts, waarin ze zeiden ook langer door te willen en contact te zullen opnemen met mijn zaakwaarnemer Mino Raiola. Ik kreeg pas eind september een officieel voorstel, waarin ik één seizoen kon bijtekenen. Dat heb ik uiteindelijk dus afgeslagen. Niet lang daarna maakte Feyenoord écht werk van me."

Arne Slot met zijn assistenten bij AZ Pascal Jansen en Marino Pusic. Arne Slot met zijn assistenten bij AZ Pascal Jansen en Marino Pusic. Foto: ANP

'Dertig seconden later stond ik buiten'

Tien dagen na zijn ontslag bij AZ, waar hij bezig was aan zijn tweede seizoen als hoofdcoach en daarvoor werkzaam was als assistent onder John van den Brom, werd Slot aangesteld als de toekomstige opvolger van Dick Advocaat bij Feyenoord. Hij erkent dat het "misschien" naïef van hem is geweest om de onderhandelingen met Feyenoord stil te houden voor Eenhoorn en Huiberts.

"Omdat mijn contract afliep, was er hooguit een morele verplichting de club in te lichten. Maar toen ik aangaf mijn contract niet te willen verlengen, heb ik met de directie afgesproken dit voorlopig stil te houden om onrust en mogelijk mindere prestaties te voorkomen. Dus op het moment dat Feyenoord écht doorpakte, maakte ik dezelfde afweging. Ik hecht er waarde aan te zeggen dat ik nooit heb gelogen."

"Op het moment dat me de vraag werd gesteld of ik met Feyenoord in gesprek was, heb ik direct 'ja' geantwoord en dertig seconden later stond ik buiten", vervolgt Slot. "Voor beide partijen was het het beste als het nieuws in de winterstop naar buiten zou zijn gebracht. Maar dat hoefde niet meer… Dat ik geen afscheid heb kunnen nemen van de spelers, die ik seizoenenlang onder mijn hoede heb gehad, is wrang."

Slot werd bij AZ opgevolgd door zijn assistent Pascal Jansen. Onder zijn leiding werden de Alkmaarders in de laatste groepswedstrijd uitgeschakeld in de Europa League en strandden ze in de achtste finales van het TOTO KNVB Beker-toernooi. In de Eredivisie is de achterstand op koploper Ajax opgelopen tot liefst dertien punten. De ploeg staat na twintig speelrondes op de vijfde plaats en gaat zaterdag op bezoek bij FC Emmen.

