Go Ahead Eagles heeft vrijdag een emotionele week afgesloten met een zege in de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg uit Deventer won met 0-2 van FC Eindhoven. TOP Oss had geen kind aan een tiental van Jong AZ: 6-0.

Go Ahead Eagles is deze week in rouw vanwege het overlijden van het zoontje van reservekeeper Mitchel Michaelis, die door een zeer zeldzame stofwisselingsziekte slechts een half jaar oud werd. De ploeg uit Deventer stond dinsdag in de thuiswedstrijd tegen FC Volendam (1-3) al uitgebreid stil bij het drama.

Drie dagen na die nederlaag rekende Go Ahead zonder veel problemen af met FC Eindhoven. Aanvoerder Sam Beukema zorgde op slag van rust met een fraai afstandsschot voor de openingstreffer en Antoine Rabillard kopte na een uur de 0-2 binnen in het Jan Louwers Stadion.

Nummer dertien FC Eindhoven bleef voor de zevende wedstrijd op rij zonder overwinning en leed de vierde nederlaag op rij. Go Ahead Eagles staat nu op 41 punten - twaalf minder dan koploper SC Cambuur - en bezet de zesde plek op de ranglijst.

TOP Oss heeft geen kind aan tiental Jong AZ

In Noord-Brabant kende TOP Oss een zeer eenvoudige avond tegen Jong AZ. De bezoekers stonden al na vier minuten met een man minder door een rode kaart voor Jorn Berkhout, die de doorgebroken Mart Remans neerhaalde.

Remans was in de 22e en de 29e minuut ook verantwoordelijk voor de eerste twee treffers van TOP Oss, al kwam de mooiste treffer op naam van Philippe Rommens. De Belg kreeg in de 33e minuut alle tijd en ruimte om van afstand uit te halen en deed dat met verve.

Diezelfde Rommens zorgde vijf minuten na rust ook voor de 4-0 met opnieuw een fraaie uithaal. Remans tekende in de 58e minuut voor zijn hattrick en het slotakkoord was twintig minuten voor tijd voor de Belg Livio Milts.

De klinkende overwinning kwam voor TOP Oss op een goed moment, want de vier voorgaande wedstrijden werden allemaal verloren. Jong AZ bleef in de onderste regionen hangen.

