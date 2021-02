Algemeen directeur Edwin van der Sar ziet geen patroon in de problemen die zich in sneltreinvaart opstapelen bij Ajax. Vrijdag werd bekend dat doelman André Onana twaalf maanden niet in actie mag komen vanwege een dopingschorsing, een van de vele tegenvallers die de Amsterdammers in korte tijd hebben moeten incasseren.

Onana is geschorst omdat in zijn urine sporen van het verboden middel furosemide zijn gevonden, het sluitstuk van een roerige week voor Ajax. Woensdag werd bekend dat recordaankoop Sébastien Haller dit seizoen niet in de Europa League mag uitkomen, omdat hij niet op tijd op de spelerslijst van de UEFA is gezet.

Daarnaast werd deze week bekend dat de transfer van Quincy Promes naar Spartak Moskou op losse schroeven staat vanwege zijn mogelijke betrokkenheid bij een steekpartij en besloot toptalent Brian Brobbey na moeizame onderhandelingen zijn aflopende contract niet te verlengen.

"Allemaal pijnlijk en erg vervelend", zegt Van der Sar als hij met de problemen wordt geconfronteerd. "Maar ik zie er geen verband in. Het is niet zo dat er op een afdeling alles fout gaat. Ik zie geen patroon en vind dat er bij ons goed en professioneel wordt gewerkt. Op sommige dingen heb je als club ook minder invloed."

Van der Sar probeert ook de humor van de reeks forse tegenvallers in te blijven zien, zo bleek uit zijn antwoord op de vraag of hij heeft overwogen om Onana als keeper te vervangen. "Dat wil ik wel, maar ze hebben geen vinkje voor mijn naam gezet", doelde de oud-keeper op de door Ajax gemaakte fout in de zaak-Haller.

Eredivisie-koploper Ajax hoopt de dramatische week zondag nog een beetje positief af te sluiten door FC Utrecht te verslaan in de Johan Cruijff ArenA, al is het de vraag of de wedstrijd ondanks de verwachte sneeuwval doorgaat. "De ArenA heeft mij verzekerd dat het dak van ons stadion de verwachte sneeuw kan dragen", aldus Van der Sar. "Winnen is zoals altijd het beste medicijn."