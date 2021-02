Zinédine Zidane is vrijdag uit zijn vel gesprongen tijdens de persconferentie in de aanloop naar de uitwedstrijd tegen SD Huesca. De coach van het kwakkelende Real Madrid kreeg opnieuw vragen over zijn toekomst en was daar niet van gediend.

"Het is lachwekkend dat jullie me vragen waarom ik geïrriteerd ben door vragen over mijn toekomst. Ik verdien het niet om zo door de media te worden behandeld. We zijn vorig seizoen kampioen geworden, dus ik hoopte op meer respect", zei een boze Zidane.

"We hebben het recht om dit hele seizoen te vechten voor de titel, dus geef ons ook die tijd. Volgend seizoen zullen er veranderingen plaatsvinden, maar laat ons nu maar ons ding doen. Het was niet tien jaar geleden dat we voor het laatst de titel veroverden, het was vorig seizoen."

Real Madrid presteert al het hele seizoen wisselvallig en niet alleen in de competitie. Op 14 januari werd de 'Koninklijke' direct in de halve finales van de Spaanse supercup uitgeschakeld door Athletic Club en een week later volgde een blamage in de Copa del Rey tegen Alcoyano, dat op het derde niveau van Spanje uitkomt.

Voor de appgebruikers: klik op de tweet om de tirade van Zidane op zijn persconferentie te zien.

'Toon eens wat meer respect'

De resultaten zorgen voor speculaties over de toekomst van Zidane. De Fransman kende na een zeer succesvolle eerste periode (2015-2018) in maart 2019 terug bij Real, maar de Madrilenen staan nu samen met FC Barcelona op tien punten van koploper Atlético, dat bovendien een duel minder gespeeld heeft.

"Toon gewoon eens wat meer respect voor wat we hebben bereikt", zei Zidane richting de aanwezige journalisten na weer een kritische vraag. "Jullie schrijven een hoop. Waarom zeggen jullie niet recht in mijn gezicht dat jullie me weg willen hebben en niet achter mijn rug om?"

Zidane zat bij de laatste twee wedstrijden van Real door een coronabesmetting niet op de bank en keert tegen zaterdag tegen hekkensluiter Huesca (aftrap 16.15 uur) terug in de dug-out. "Ik heb voor twee weken opgesloten gezeten in een kooi. Ik kan niet wachten om te laten zien dat ik bereid ben om te vechten tot het einde."

