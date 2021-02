Graziano Pellè vervolgt zijn carrière in de Serie A. De 35-jarige Italiaanse oud-aanvaller van Feyenoord en AZ keert terug bij Parma, dat hem transfervrij overneemt van het Chinese Shandong Luneng.

Pellè liet begin dit jaar zijn contract ontbinden bij Shandong Luneng, waar hij 4,5 jaar voor speelde en succesvol was met 63 doelpunten in 133 wedstrijden. Hij tekent bij Parma een verbintenis tot het einde van dit seizoen.

De spits was al eerder actief voor Parma. Hij kwam in 2011 over AZ, maar werd een half jaar later verhuurd aan Sampdoria en vertrok in 2013 naar Feyenoord. Zijn periode in Parma bleef dan ook beperkt tot veertien duels, waarin hij twee keer scoorde.

Pellè veroverde met AZ, waar hij vaak invaller was, de landstitel, maar brak pas echt door bij Feyenoord. Tussen 2012 en 2014 was hij maar liefst 55 keer trefzeker in 66 wedstrijden. Daarmee verdiende hij een transfer naar Southampton en in 2016 belandde hij in China.

De twintigvoudig international gaat bij Parma mogelijk een aanvalsduo vormen met Joshua Zirkzee. Het negentienjarige talent vertrok eerder deze week op huurbasis bij Bayern München, waar hij niet kon rekenen op veel speeltijd.

Parma strijdt tegen degradatie uit de Serie A. De club staat na twintig speelrondes op de negentiende en voorlaatste plaats, met twee punten achterstand op de veilige zeventiende plek. Parma neemt het zondag in eigen huis op tegen Bologna.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Serie A