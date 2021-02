Liverpool-manager Jürgen Klopp heeft zich vrijdag de woede van Manchester City-coach Josep Guardiola op de hals gehaald. De Duitser maakte een opmerking over rustdagen van de 'Citizens' die bij zijn Spaanse collega in het verkeerde keelgat schoot, uitgerekend twee dagen voordat de twee clubs elkaar treffen in de Premier League.

Tijdens de persconferentie van Liverpool ging het vrijdag onder meer over het drukke speelschema. "We hebben amper rust gehad, terwijl Manchester City vanwege coronabesmettingen twee weken niet in actie hoefde te komen. Wij hebben het zwaarder gehad", zei de 53-jarige Klopp volgens Sky Sports.

De coach van 'The Reds' doelde daarmee op de corona-uitbraak bij City in december. Het duel met Everton op 28 december werd uitgesteld en daardoor had de ploeg van Guardiola meer rustdagen in die drukke periode rond de feestdagen. City speelde pas op 3 januari weer tegen Chelsea en miste toen nog zes basisspelers.

"Klopp maakt een fout. We hadden twee of drie, nee vier maanden vrij gehad. Dat is de reden dat we nu in de top vier staan", zei een sarcastische Guardiola. "Ik denk dat Jürgen nog een keer naar de kalender moet kijken. We hadden een uitbraak, daarna een week vrij om vervolgens met veertien spelers naar Stamford Bridge te gaan."

Jürgen Klopp en Josep Guardiola zullen komende zondag mogelijk wat minder vriendelijk tegen elkaar doen. Jürgen Klopp en Josep Guardiola zullen komende zondag mogelijk wat minder vriendelijk tegen elkaar doen. Foto: Pro Shots

Guardiola verrast dat juist Klopp olie op het vuur gooit

Het akkefietje tussen Guardiola en Klopp komt twee dagen voor Manchester City en Liverpool het op Anfield tegen elkaar opnemen in de Premier League niet geheel als een verrassing. Toch was Guardiola verrast door de uitspraken van zijn collega.

"Ik had dit niet zien aankomen, omdat ik dacht dat Jürgen niet zo'n manager zou zijn. Van een aantal andere managers verwacht ik zulke uitspraken wel, maar niet van hem", bekende de vijftigjarige Guardiola.

"Misschien heeft hij het allemaal verkeerd begrepen. Als Jürgen de kalender nog eens bekijkt, zal hij zich realiseren dat we niet twee weken lang niet in actie hoefden te komen."

De topper tussen nummer vier Liverpool en koploper Manchester City begint zondag om 17.30 uur op Anfield. De formatie van Klopp heeft zeven punten minder en mag niet verliezen om de hoop op de landstitel levend te houden.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Premier League