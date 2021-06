Het internationaal sporttribunaal CAS behandelt woensdag de zaak van Ajax-doelman André Onana, die eind vorig jaar positief testte op het verboden middel furosemide en tot februari 2022 niet in actie mag komen. Vier vragen over de schorsing van de doelman van Ajax.

Wat is het verweer van Onana?

Onana liep tegen de lamp bij een zogenoemde out-of-competitioncontrole van de UEFA op trainingscomplex De Toekomst. Daarbij werd de hele selectie van Ajax onaangekondigd gecontroleerd op doping. De UEFA voert op onregelmatige basis zulke verrassingstesten uit, naast de gewoonlijke controle van twee spelers per ploeg bij bijvoorbeeld Champions League-duels.

Dat gebeurde op 30 oktober, een dag voor de competitiewedstrijd van Ajax tegen Fortuna Sittard (5-2-zege) en vier dagen voor het Champions League-duel met FC Midtjylland (1-2-winst). Onana zegt dat hij op die ochtend een aspirine wilde nemen omdat hij zich niet helemaal lekker voelde. Per ongeluk pakte hij een pilletje dat zijn vrouw gebruikte om af te vallen na haar zwangerschap. En dat pilletje bevatte het verboden middel.

Nu is het zo dat vrijwel elke sporter die een positieve dopingtest aflegt met een smoes op de proppen komt, in de hoop op vrijspraak of strafvermindering. Maar in het geval van Onana lijkt de UEFA te geloven dat hij per abuis een medicijn van zijn vrouw gebruikt heeft. Normaal gesproken worden sporters die furosemide gebruiken voor vier jaar geschorst; met een straf van één jaar houdt de UEFA al rekening met verzachtende omstandigheden.

André Onana mag tot februari 2022 niet in actie komen. André Onana mag tot februari 2022 niet in actie komen. Foto: Pro Shots

Heeft de gang naar het CAS wel zin?

Ajax gaat toch in beroep tegen de straf, omdat die in de ogen van de club "buitenproportioneel" is. "De wereld van Onana stort nu in. Het verrast ons dat deze straf zo hoog is, we zijn het hier absoluut niet mee eens", zei Ajax-directeur Edwin van der Sar.

Hoewel de UEFA met de schorsing van slechts een jaar al relatief mild lijkt te hebben gestraft (voor opzettelijk dopinggebruik staat vier jaar schorsing), hoopt Ajax toch dat het CAS de schorsing terugbrengt.

Advocaat Dolf Segaar zal bij het internationaal sporttribunaal uiteenzetten dat Onana het middel niet met opzet heeft genomen, maar of dat leidt tot strafvermindering is de vraag. Een topsporter is immers te allen tijde zelf verantwoordelijk voor welk voedsel en welke medicijnen hij tot zich neemt.

Het CAS behandelt de zaak helemaal opnieuw, wat betekent dat de de straf lager, maar ook hoger kan uitvallen. Ajax neemt dus een risico. Vrijspraak lijkt een utopie; er is nu eenmaal een verboden middel aangetroffen bij Onana.

Waarom mag Onana zelfs niet trainen?

De 24-jarige Kameroener is in totaal een jaar lang uitgesloten van alle voetbalgerelateerde activiteiten. Hij mag tot februari 2022 niet met zijn ploeggenoten meetrainen of bijvoorbeeld keeperstraining geven aan de jeugd van Ajax. Onana was zelfs niet welkom bij het kampioensfeest van zijn club.

Dit is de standaardprocedure bij dopingschorsingen. Zo wordt voorkomen dat bijvoorbeeld een 35-jarige wielrenner die positief test op doping verdergaat als ploegleider en zo zijn schorsing min of meer 'ontloopt'.

Behalve dat hij een jaar lang niet inzetbaar is voor Ajax, mag Onana ook niet voor Kameroen spelen. De achttienvoudig international mist de Afrika Cup, die in januari 2022 in zijn eigen land gehouden wordt.

Algemeen directeur Edwin van der Sar van Ajax. Algemeen directeur Edwin van der Sar van Ajax. Foto: Pro Shots

Hoe ziet de toekomst van Onana eruit?

Met zijn leeftijd van 25 jaar geldt Onana als een van de grootste keeperstalenten ter wereld. De website Transfermarkt.com schatte zijn marktwaarde, voordat zijn schorsing bekend werd, op 36 miljoen euro. Het contract van de keeper loopt door tot de zomer van 2022.

Als de schorsing blijft staan, kan Onana nog hooguit een paar maanden voor Ajax spelen voordat hij transfervrij is. Bij de contractverlenging in maart 2019 werd afgesproken dat de Amsterdammers mee zouden werken aan een transfer als de keeper nog minimaal een jaar zou blijven.

Ajax hoopte zijn verbintenis onlangs opnieuw te verlengen, maar de stroeve onderhandelingen leverden tot dusver niks op. "We komen er niet uit en zijn gestopt met de onderhandelingen", zei directeur spelerszaken Marc Overmars in april. "Het zou kunnen dat hij volgend jaar transfervrij vertrekt."

Inmiddels heeft Ajax met Remko Pasveer al een keeper voor volgend seizoen gehaald en komt de talentvolle doelman Jay Gorter waarschijnlijk over van Go Ahead Eagles. Ondertussen wordt Onana zelf in verband gebracht met een transfer naar Arsenal, waardoor de kans groot is dat hij zijn laatste wedstrijd voor Ajax al heeft gespeeld.