Arjen Robben heeft sterke twijfels of hij nog wel zijn rentree moet gaan maken bij FC Groningen. De 37-jarige aanvaller speelde in oktober zijn laatste wedstrijd en kampt nog altijd met kuitproblemen, die hem minstens nog een maand aan de kant houden.

"Het gaat niet goed. Het valt gewoon tegen, ik kan het niet mooier maken dan het is", zegt Robben vrijdag in gesprek met FC Groningen TV. "Ik heb nog steeds klachten in beide kuiten, het is van de ene naar de andere gegaan. Het verloopt heel moeizaam."

"We moeten kijken of er genoeg perspectief is om het beter te krijgen en op dat veld terug te komen. Ik vraag me af of dat realistisch is. Het is een moeilijke afweging. Het lijkt erop dat het niet lukt, maar opgeven komt niet in mijn woordenboek voor."

Robben, die zijn loopbaan afgelopen zomer nieuw leven inblies door terug te keren bij Groningen, speelde dit seizoen door blessureleed nog maar twee wedstrijden voor zijn jeugdclub. Zijn laatste optreden was op 18 oktober in de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht (0-0).

Arjen Robben speelde in oktober tegen FC Utrecht zijn vooralsnog laatste wedstrijd voor FC Groningen. Foto: Pro Shots

'Misschien moeten we concluderen: het is mooi geweest'

Het revalidatieproces verloopt behoorlijk moeizaam en Robben gaf in december al aan dat hij overwoog te stoppen vanwege de vele tegenslagen in zijn herstel. Die twijfels steken nu opnieuw de kop op bij de 96-voudig international, die in februari sowieso nog niet in actie zal komen voor Groningen.

"Misschien moeten we concluderen: het is mooi geweest en heel jammer, maar we hebben er alles aan gedaan. Want iedereen doet er ook alles aan, maar op dit moment wordt het niet beloond. Ik kan nu niet voor de volle 100 procent zeggen: we gaan er nog voor", aldus Robben, die eerder voor PSV, Chelsea, Real Madrid en Bayern München speelde.

"Ik moet nu toch rustig aan doen en ga mijn gedachten even op een rijtje zetten. Op een gegeven moment zullen we een keuze moeten maken of we hier volle bak mee doorgaan. Dan moet er ook een plan komen hoe dat herstel eruit komt te zien. Over een paar weken komt er wel meer duidelijkheid."

Zonder Robben presteert Groningen dit seizoen overigens verdienstelijk in de Eredivisie. De ploeg van trainer Danny Buijs bezet de zesde plek met 34 punten en neemt het zondag om 14.30 uur op tegen nummer vier Feyenoord, dat vier punten meer heeft.

