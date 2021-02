PSV-trainer Roger Schmidt en Feyenoord-coach Dick Advocaat hebben vrijdag medeleven met André Onana getoond. De doelman van Ajax werd eerder op de dag door de UEFA voor twaalf maanden geschorst wegens een dopingovertreding.

Bij Onana werd in oktober tijdens een out-of-com­pe­titi­on­con­tro­le het verboden middel furosemide aangetroffen. Hij mag per direct zowel nationaal als internationaal geen wedstrijden spelen en zelfs niet trainen.

Schmidt vernam het nieuws aan het begin van zijn persconferentie in de aanloop naar de thuiswedstrijd van zaterdag tegen FC Twente. Hij benadrukte dan ook een paar keer niet de precieze details van de zaak te kennen.

"Dat hij nu twaalf maanden wordt geschorst, is tragisch voor hem. Het zou echt jammer zijn. Hij is een heel goede keeper. Ik hou van zijn stijl", zei Schmidt.

"Het klopt dat dit soort dopingverhalen niet veel voorkomen in het voetbal. Zoiets hoor je niet vaak. De spelers kennen de regels", voegde hij daaraan toe, om er wel bij te vermelden dat het moeilijk voor hem is om er iets over te kunnen vertellen.

André Onana verricht een knappe redding tijdens de topper tussen Ajax en PSV (2-2). André Onana verricht een knappe redding tijdens de topper tussen Ajax en PSV (2-2). Foto: Pro Shots

Advocaat: 'Het is een grote keeper'

Advocaat maakte op zijn persconferentie voorafgaand aan het uitduel van zondag met FC Groningen in eerste instantie een grapje toen een verslaggever aan hem vroeg of hij ook weleens een pilletje van zijn vrouw nam.

"Ik neem geen pilletjes en zeker niet van mijn vrouw. Dat moet je nooit doen", zei hij lachend. "Dat zijn dingen die gebeuren, maar die mogen niet gebeuren. Voor de rest is het een ver-van-mijn-bedshow."

"Wat heeft het voor zin om mij te vragen wat ik ervan vind? Het is vervelend voor die jongen, die zal het ook niet bewust gedaan hebben. Maar ik snap alle ophef wel. Hij is een grote keeper."

Onana beweert dat hij per ongeluk furosemide heeft binnengekregen, doordat hij een niet voor hem bedoeld tabletje had ingenomen. Zijn vrouw had het medicijn voorgeschreven gekregen. Ajax gaat de straf aanvechten bij het internationale sporttribunaal CAS.

