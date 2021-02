Dick Advocaat snapt niet waarom de KNVB nog niet heeft besloten de Eredivisie-wedstrijden van komend weekend af te gelasten. De trainer voelt er vanwege het voorspelde winterweer helemaal niets voor om zondag met Feyenoord af te reizen naar FC Groningen.

De KNVB maakte vrijdag bekend dat drie wedstrijden van zaterdag van de avond naar de middag worden verschoven, dat over de wedstrijden van zondag pas zaterdag een besluit zal worden genomen en dat de situatie continu gemonitord wordt.

"We krijgen zaterdagavond en zondag dingen die we twintig jaar niet hebben meegemaakt. Dan ga je toch niet zitten wachten?", zei de 73-jarige Advocaat vrijdag bij zijn perspraatje in De Kuip.

"Ik ga ervan uit dat bij de KNVB verstandige mensen zitten, die in het coronaproces alle informatie van specialisten zijn nagegaan. Het is nu ook heel duidelijk wat de specialisten op weergebied zeggen. Ik kan me niet voorstellen dat ze dat bij de KNVB op een andere manier gaan interpreteren."

Advocaat haalde een voorbeeld van een paar jaar geleden aan. "Toen werd FC Utrecht-Feyenoord op het laatste moment afgelast. De spelersbus van Feyenoord schoof op de terugweg van de ene naar de andere kant van de weg. Toen hebben ze gezegd: dit mogen we nooit meer meemaken. En het wordt zondag nog zoveel erger. Dan is de keuze toch niet zo moeilijk?"

FC Groningen-Feyenoord staat voorlopig nog voor zondag 14.30 uur gepland. De ploeg van Advocaat staat na twintig speelrondes op de vierde plek in de Eredivisie, achter Ajax, PSV en Vitesse.

Feyenoord was zondag in de eigen Kuip met 3-1 te sterk voor PSV. Feyenoord was zondag in de eigen Kuip met 3-1 te sterk voor PSV. Foto: Pro Shots

