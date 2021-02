André Onana heeft vrijdag uitleg gegeven over de positieve dopingtest waarvoor hij een jaar geschorst is. De doelman van Ajax hoopt in hoger beroep bij sporttribunaal CAS zijn onschuld te bewijzen.

"Ik wil graag duidelijk maken dat dit het gevolg is van een menselijke fout", schrijft Onana vrijdagmiddag op Instagram. De 24-jarige Kameroener werd eerder op de dag voor één jaar geschorst door de UEFA, nadat hij in oktober positief had getest op het verboden middel furosemide.

"Ik heb per ongeluk een medicijn dat het verboden middel bevatte gebruikt, in plaats van een eenvoudige aspirine", schrijft Onana. "Het medicijn was voorgeschreven aan mijn vriendin en ik pakte het per ongeluk omdat de verpakking bijna identiek was. Ik heb er veel spijt van."

Furosemide is een middel dat de vochtafscheiding stimuleert. Het bevordert de sportprestaties niet, maar het staat op de dopinglijst omdat het andere verboden middelen kan maskeren.

Door Onana voor een jaar te schorsen, lijkt de UEFA al rekening te houden met het onopzettelijk gebruik van het middel. De standaardstraf voor furosemidegebruik bedraagt namelijk vier jaar schorsing.

Toch vindt Onana zijn straf te zwaar. "Ik heb respect voor de UEFA, maar ik ben het niet eens met deze uitspraak. Ik beschouw het als buitensporig en niet proportioneel, ook omdat de UEFA toekent dat ik het middel per ongeluk heb genomen."

'Ik heb geen reden om naar doping te grijpen'

Onana hoopt dat het CAS hem in het gelijk stelt. "Ik wil mijn onschuld bewijzen en mijn naam zuiveren. Ik hoop zo snel mogelijk weer op het veld terug te keren om mijn teamgenoten te helpen."

De international van Kameroen, die bij Ajax nog een contract voor anderhalf jaar heeft, zegt verder een fel tegenstander te zijn van doping. "Iedereen die mij kent, weet dat ik een gezond leven leid."

"Ik ben de afgelopen vier jaar uitgeroepen tot beste keeper in Nederland en de laatste drie jaar was ik ook de beste keeper van Afrika. Ik heb dan ook geen enkele reden om naar doping te grijpen om mijn sportprestaties te verbeteren."

Het is nog niet bekend wanneer het CAS de zaak behandelt.