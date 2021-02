De KNVB heeft vrijdag besloten om drie Eredivisie-wedstrijden van zaterdag te vervroegen vanwege het voorspelde winterweer. Het gaat om FC Emmen-AZ, sc Heerenveen-Vitesse en PEC Zwolle-RKC Waalwijk.

De drie duels zouden 's avonds worden gespeeld, maar zijn naar de middag verschoven. Emmen-AZ en PEC-RKC beginnen om 14.00 uur en bij Heerenveen-Vitesse is de aftrap om 16.30 uur.

Bij PSV-FC Twente, de vierde Eredivisie-wedstrijd van zaterdag, blijft de aanvangstijd van 16.30 uur onveranderd. Dat geldt op die dag ook voor FC Den Bosch-De Graafschap (14.00 uur) en MVV-NEC (16.30 uur) in de Keuken Kampioen Divisie.

"De weersverwachting voor komend weekend is dat het langdurig en veel gaat sneeuwen met kans op ijzel", meldt de KNVB in een verklaring. De bond houdt de mogelijke gevaren die het winterweer met zich meebrengt nauwlettend in de gaten.

"Hoewel er zonder publiek wordt gespeeld, wordt er in het geval van extreem weer uiteraard ook altijd rekening gehouden met de spelers en anderen die wel naar het stadion moeten komen en de omstandigheden op de velden om te kunnen voetballen."

De KNVB hakt zaterdag de knoop door over de wedstrijden van zondag, wanneer onder meer Ajax en Feyenoord in actie komen. Vrijdag is Fortuna Sittard-Heracles Almelo om 20.00 uur het eerste duel van de 21e Eredivisie-speelronde.

Wordt de witte bal komend weekend ingeruild voor een oranje exemplaar? Vorige maand gebeurde dat al bij Sparta Rotterdam-PSV. Wordt de witte bal komend weekend ingeruild voor een oranje exemplaar? Vorige maand gebeurde dat al bij Sparta Rotterdam-PSV. Foto: Pro Shots

Bekijk de stand en het programma in de Eredivisie