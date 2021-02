PSV moet het voorlopig nog doen zonder Mario Götze en Cody Gakpo. Beide aanvallers herstellen nog van een blessure en zijn vrijwel zeker nog afwezig bij de komende twee wedstrijden tegen FC Twente en Ajax.

De 28-jarige Götze kwam op 22 november voor het laatst in actie en staat sindsdien aan de kant met een spierblessure. Begin januari leek hij op het punt te staan om terug te keren in de PSV-selectie, maar zover kwam het nog niet.

Gakpo (21) liep vorige maand een enkelkwetsuur op tegen Sparta Rotterdam en miste sindsdien vier wedstrijden. Hij doet net als Götze in ieder geval niet mee tegen Twente en ontbreekt zeer waarschijnlijk ook nog in het bekerduel met Ajax.

"100 procent zeker is het nog niet, maar ik verwacht niet dat Götze en Gakpo woensdag kunnen spelen", zei PSV-trainer Roger Schmidt vrijdag op zijn persconferentie in het Philips Stadion.

De Duitser moet het bij PSV ook al langer zonder onder anderen Nick Viergever, Maxi Romero en Noni Madueke stellen. Zij zijn voorlopig ook nog niet beschikbaar bij de 24-voudig landskampioen.

PSV en FC Twente treffen elkaar zaterdag in Eindhoven. De wedstrijd in de 21e Eredivisie-speelronde begint om 16.30 uur. Vier dagen later is Ajax in de Johan Cruijff ArenA de tegenstander in de kwartfinales van de TOTO KNVB Beker (aftrap: 21.00 uur).

