De schorsing van één jaar voor André Onana is al relatief kort voor een sporter die positief is bevonden op furosemide. Met de strafmaat heeft de UEFA al rekening gehouden met het gegeven dat de doelman van Ajax het middel naar eigen zeggen onopzettelijk tot zich nam.

"Doorgaans worden sporters die op furosemide zijn betrapt voor vier jaar geschorst", zegt Herman Ram, voorzitter van de Nederlandse dopingautoriteit tegen NU.nl. "Natuurlijk is één jaar schorsing een forse straf, maar voor deze overtreding is de straf nog relatief mild."

Ajax kondigde vrijdag direct aan bij het CAS in beroep te gaan tegen de schorsing. Volgens Ram heeft de UEFA echter al rekening gehouden met het vermoedelijk onopzettelijk gebruik van het middel door Onana.

"Er is nog geen motivatie van de straf gepubliceerd. Maar de verlaagde strafmaat impliceert wel dat er rekening is gehouden met verzachtende omstandigheden", legt Ram uit.

"Door Onana niet voor vier, maar voor één jaar te schorsen, lijkt het erop dat de UEFA ook vindt dat er geen sprake is van opzettelijk dopinggebruik."

Ajax beweert dat Onana furosemide in zijn lichaam kreeg doordat hij per ongeluk het medicijn Lasimac van zijn vrouw had geslikt. De keeper had een ander medicijn willen nemen, omdat hij zich niet lekker voelde. Volgens de Amsterdammers heeft de tuchtcommissie van de UEFA ook uitgesproken dat Onana niet de intentie had om vals te spelen.

In 2015 werd Telstar-speler Kevin van Essen door de KNVB voor twee jaar geschorst wegens het gebruik van furosemide. Hij kreeg het middel in zijn lichaam via een voedingssupplement.