André Onana is vrijdag voor een jaar geschorst, omdat de 24-jarige doelman van Ajax positief is getest op furosemide. Wat doet dat middel en waarom staat het op de verboden lijst? Herman Ram, voorzitter van de Nederlandse Dopingautoriteit, geeft uitleg.

"Het is niet zo dat furosemide de sportprestaties bevordert. Furosemide is een plaspil, die zorgt voor een versnelde vochtafscheiding", zegt Ram tegen NU.nl. "Het staat op de dopinglijst, omdat furosemide het gebruik van andere verboden middelen kan maskeren. Doordat je sneller en meer urine afscheidt, verdwijnen die andere stoffen sneller uit je lichaam."

Ajax meldt dat de stof bij Onana in het lichaam kwam doordat de doelman abusievelijk een medicijn van zijn vrouw had geslikt. De doelman van Ajax is zeker niet de eerste sporter die geschorst wordt voor het gebruik van furosemide.

"Ik heb nu niet direct cijfers bij de hand, maar het gebeurt inderdaad regelmatig. Internationaal, maar ook in Nederland", zegt Ram.

"Het is een middel dat in medicijnen voorkomt die voor iedereen verkrijgbaar zijn. Daardoor komt het bijna automatisch ook vaker voor dat er sporters zijn die dit in het lichaam krijgen."

Ajax vecht schorsing aan bij CAS

Onana mag door zijn schorsing zowel nationaal als internationaal geen wedstrijden spelen. Ajax kondigde direct aan in beroep te gaan bij het internationale strafhof CAS.

De UEFA heeft met de strafmaat van één jaar al rekening gehouden met het onopzettelijk gebruik van het middel. Doorgaans worden sporters voor vier jaar geschorst als aangetoond wordt dat ze furosemide met opzet gebruiken.