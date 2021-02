Ajax-doelman André Onana is vrijdag door de UEFA voor twaalf maanden geschorst wegens een dopingovertreding. De Kameroener, bij wie het verboden middel furosemide is aangetroffen, mag per direct zowel nationaal als internationaal geen wedstrijden spelen. Ajax gaat de straf aanvechten bij het internationale sporttribunaal CAS.

"Op de ochtend van 30 oktober voelde Onana zich niet lekker. Daarvoor wilde hij een tabletje nemen. Onbewust slikte hij echter lasimac, een middel dat zijn vrouw eerder voorgeschreven kreeg", meldt Ajax in een verklaring.

"Onana vergiste zich in het product, nam abusievelijk het medicijn van zijn vrouw, met uiteindelijk deze door de UEFA tegen de keeper getroffen maatregel tot gevolg."

Ajax meldt verder dat het de UEFA nog heeft laten weten dat Onana niet de intentie heeft gehad om vals te spelen, maar de Europese voetbalbond vindt dat sporters op grond van de antidopingregels altijd zelf verantwoordelijk zijn voor wat er in hun lichaam terechtkomt.

De 24-jarige Onana werd als jeugdspeler overgenomen van FC Barcelona en is inmiddels al jaren een belangrijke speler voor Ajax. Tot dusver kwam hij tot 204 officiële wedstrijden in het shirt van de 34-voudig landskampioen, waarbij Maarten Stekelenburg, Kjell Scherpen en Dominik Kotarski momenteel de reservekeepers zijn.

André Onana is al jaren een belangrijke speler bij Ajax. André Onana is al jaren een belangrijke speler bij Ajax. Foto: Pro Shots

Van der Sar: 'Dit is een verschrikkelijke tegenvaller'

Algemeen directeur Edwin van der Sar van Ajax baalt enorm van het nieuws. "We nemen uitdrukkelijk afstand van prestatiebevorderende middelen, we staan uiteraard voor een schone sport. Dit is een verschrikkelijke tegenvaller, voor André zelf, maar zeker ook voor ons als club", zegt hij.

"André is een topkeeper, die al jarenlang zijn waarde bewijst voor Ajax en erg populair is bij de fans. We hadden gehoopt op een voorwaardelijke schorsing of op een veel kortere schorsing dan deze twaalf maanden, omdat het aantoonbaar niet bedoeld is geweest om zijn lichaam te versterken en zodoende zijn prestaties te kunnen verbeteren."

De schorsing van Onana is de tweede grote tegenvaller in korte tijd voor Ajax. Donderdag werd bekend dat recordaankoop Sébastien Haller dit seizoen niet mag meedoen in de Europa League, doordat hij door een fout van Ajax niet op de spelerslijst staat.