Het laatste sprankje hoop van Ajax om Sébastien Haller in te kunnen zetten in de Europa League is definitief vervlogen. De UEFA heeft de Amsterdamse club donderdagavond laten weten geen uitzondering te maken.

Haller ontbrak door een administratieve fout van Ajax op de 25 namen tellende spelerslijst voor de Europa League die uiterlijk dinsdag moest worden ingediend. Volgens trainer Erik ten Hag was de club vergeten "een vinkje aan of uit te zetten".

Nadat de blunder woensdag aan het licht kwam, ging Ajax met de UEFA in gesprek over de kwestie, in de hoop dat er een uitzondering gemaakt kon worden. De Europese bond liet een dag later weten aan de eigen regels vast te houden.

Ajax nam spits Haller begin januari voor een Nederlands recordbedrag van 22,5 miljoen euro over van West Ham United. De andere winteraanwinst, linksbuiten Oussama Idrissi, werd wel ingeschreven voor de Europa League.

Lille eerstvolgende tegenstander van Ajax

Later deze maand neemt Ajax het zonder Haller op tegen Lille in de zestiende finales van de Europa League. De heenwedstrijd is op 18 februari en een week later wordt de return in de Johan Cruijff ArenA gespeeld. De Ivoriaanse spits mag dit hele seizoen niet in actie komen in Europa.

Het is overigens niet de eerste keer dat een speler niet inzetbaar is in Europese wedstrijden door een administratieve fout van een Nederlandse club. In 2001 verzuimde PSV om Ruud van Nistelrooij en Eric Addo na langdurige blessures te registreren voor de UEFA Cup en zes jaar later zagen de Eindhovenaren John de Jong over het hoofd in de Champions League toen hij na bijna twee jaar blessureleed weer fit was.

