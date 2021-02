José Mourinho blijft rustig onder de zeldzaam slechte reeks waaraan hij momenteel bezig is met Tottenham Hotspur. De 'Spurs' gingen donderdag met 0-1 onderuit bij Chelsea en leden de derde nederlaag op rij.

De laatste keer dat Tottenham drie opeenvolgende Premier League-duels verloor, was negen jaar geleden onder André Villas-Boas. Voor Mourinho was het zelfs de eerste keer in zijn loopbaan dat hij met een club twee thuisduels op rij verloor.

"We blijven zoeken naar het goede gevoel, maar ik zag in ieder geval saamhorigheid. Dat is lang niet altijd zo bij slechte resultaten, nederlagen, blessures en andere moeilijkheden", zei Mourinho na de nederlaag tegen Chelsea.

"Het is altijd heel makkelijk om saamhorigheid te tonen wanneer alles goed gaat, je wedstrijden wint en alles geweldig is. Op moeilijke momenten is dat veel lastiger, maar ik zag het in de tweede helft terug. Ik ken geen enkele twijfel."

Tottenham-keeper Hugo Lloris zit er verslagen bij nadat hij door Jorginho is geklopt vanaf de strafschopstip. Tottenham-keeper Hugo Lloris zit er verslagen bij nadat hij door Jorginho is geklopt vanaf de strafschopstip. Foto: Pro Shots

'Heb weinig opties om te rouleren'

Het beslissende doelpunt viel in de 24e minuut, toen Chelsea-middenvelder Jorginho een penalty benutte. Tottenham ging onlangs al met 1-3 onderuit tegen Liverpool en verloor met 1-0 van Brighton & Hove Albion.

Tegen Chelsea kon Mourinho niet beschikken over onder anderen Harry Kane, Dele Alli, Giovani Lo Celso en Sergio Reguilón. "Ik heb weinig opties om te rouleren en heb vermoeide spelers", aldus Mourinho. "En we missen wat vertrouwen. Dat is het allerbelangrijkste in voetbal."

De volgende wedstrijd van Tottenham is zondag, wanneer West Bromwich Albion op bezoek komt in Londen. Drie dagen later staat een uitduel met Everton in de vijfde ronde van de FA Cup op het programma.

