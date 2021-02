Tottenham Hotspur is donderdag tegen de derde nederlaag op rij in de Premier League aangelopen. De ploeg van manager José Mourinho verloor de Londense derby tegen Chelsea in de stromende regen met 0-1.

Jorginho maakte in de 24e minuut uit een strafschop het enige doelpunt van de wedstrijd. De bal ging op de stip na een overtreding van Eric Dier op Timo Werner.

Steven Bergwijn had een basisplaats bij Tottenham en speelde tot zo'n twintig minuten voor tijd mee. Hakim Ziyech bleef op de bank bij Chelsea.

Tottenham ging voor de derde keer op rij onderuit in de Premier League. De afgelopen wedstrijden werd verloren van Brighton & Hove Albion (1-0) en Liverpool (1-3).