José Mourinho heeft donderdag voor het eerst in zijn carrière twee thuiswedstrijden op rij in de Premier League verloren. De Portugese manager zag Tottenham Hotspur in de stromende regen de Londense derby tegen zijn oude club Chelsea met 0-1 verliezen.

Jorginho maakte in de 24e minuut uit een strafschop het enige doelpunt van de wedstrijd. De bal ging op de stip na een overtreding van Eric Dier op Timo Werner.

Enkele minuten voor rust was Tottenham dicht bij de gelijkmaker, maar de kopbal van Serge Aurier ging net naast. In de tweede helft liet Chelsea meerdere kansen liggen om de marge te verdubbelen en hield doelman Hugo Lloris de thuisploeg op de been met een prachtige redding op een inzet van Mason Mount.

Tottenham ging in de slotfase nog op jacht naar de gelijkmaker, maar kon de derde nederlaag op rij in de Premier League niet voorkomen. Carlos Vinícius zorgde voor het grootste gevaar met een kopbal die net naast ging.

Steven Bergwijn had een basisplaats bij Tottenham en speelde tot zo'n twintig minuten voor tijd mee. Hakim Ziyech bleef op de bank bij Chelsea.

Vreugde bij Chelsea na het doelpunt van Jorginho. Foto: Pro Shots

Tottenham zakt naar achtste plaats

Vorige week donderdag verloor Tottenham ook al thuis van Liverpool (1-3), waardoor het verlies tegen Chelsea voor Mourinho dus de tweede thuisnederlaag op rij betekende. Tussendoor werd ook op bezoek bij Brighton & Hove Albion (1-0) verloren.

Mourinho zat over vier periodes bij liefst 351 wedstrijden als coach op de bank in de Premier League. Eerder was hij in de Engelse competitie trainer van Chelsea (2004-2007 en 2013-2015) en Manchester United (2016-2018). Sinds eind 2019 heeft hij Tottenham onder zijn hoede.

Door de matige serie is Tottenham naar de achtste plaats op de ranglijst gezakt. Chelsea boekte de tweede zege op rij onder de nieuwe coach Thomas Tuchel en klimt naar de zesde plek, maar 'The Blues' hebben wel een wedstrijd meer gespeeld dan de 'Spurs'.

