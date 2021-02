Dave Bulthuis is er donderdag met het Zuid-Koreaanse Ulsan Hyundai niet in geslaagd om de halve finales van het WK voor clubs te bereiken. De Nederlandse verdediger ging met zijn ploeg in het Qatarese Al Rayyan onderuit tegen het Mexicaanse Tigres: 2-1.

Kim Kee-hee opende in de 24e minuut de score voor Ulsan Hyundai. Nog voor rust boog de Franse oud-international André-Pierre Gignac de achterstand van Tigres met twee treffers om in een voorsprong en bezorgde hij zijn ploeg de winst.

De dertigjarige Bulthuis deed de hele wedstrijd mee. De oud-speler van onder meer FC Utrecht en sc Heerenveen veroverde vorig jaar december met Ulsan Hyundai de Aziatische versie van de Champions League.

Tigres, de kampioen van Noord- en Midden-Amerika, speelt zondag in de halve eindstrijd tegen het Braziliaanse Palmeiras, de winnaar van de Copa Libertadores.

André-Pierre Gignac maakte beide doelpunten voor Tigres. André-Pierre Gignac maakte beide doelpunten voor Tigres. Foto: Pro Shots

Bayern treft Al Duhail of Al Ahly

Ulsan Hyundai treft zondag in de strijd om de vijfde plaats de verliezer van de wedstrijd tussen Al Duhail uit Qatar en het Egyptische Al Ahly. Die twee ploegen staan later op donderdag tegenover elkaar. De winnaar van dat duel komt maandag in de halve eindstrijd uit tegen Bayern München.

Het WK voor clubs zou oorspronkelijk vorig jaar december plaatsvinden, maar het toernooi werd vanwege de coronapandemie verplaatst naar februari. Auckland City, de kampioen van Oceanië, trok zich afgelopen maand terug vanwege de quarantainemaatregelen die de Nieuw-Zeelandse overheid heeft opgelegd.

De vorige editie van het WK voor clubs werd eind 2019 gewonnen door Liverpool. Bayern München was in 2013 de sterkste.