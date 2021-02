Het is onzeker of Quincy Promes deze maand nog een transfer maakt van Ajax naar Spartak Moskou. De directeur van de Russische club heeft donderdag laten weten dat de privésituatie van de Oranje-international hem niet helemaal lekker zit.

Promes werd in december opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij een steekpartij. De aanvaller is inmiddels weer op vrije voeten, maar geldt nog altijd als verdachte, wat betekent dat een strafzaak niet uitgesloten is.

Een overgang naar Spartak leek lang nabij voor Promes, maar ketst dus mogelijk alsnog af. "We willen niet dat een eventuele straf op ons bordje komt. We zijn daar nu over in gesprek met Ajax en hebben verschillende opties aangeboden, maar we zijn nog niet akkoord", zei directeur Yevgeny Melezhikov.

Ajax-trainer Erik ten Hag wilde donderdag op een persconferentie - het ging daar vooral over de blunder rond de Europese inschrijving van Sébastien Haller - niet op details ingaan. Wel liet hij blijken dat de deal van Promes inderdaad is vertraagd.

"Maar we hebben er al op ingespeeld door Oussama Idrissi te huren van Sevilla. Wat dat betreft zijn we gedekt. Idrissi zal zijn kansen gaan krijgen", aldus de Ajax-trainer, die ook liet weten dat Promes niet per se buiten de boot valt als een transfer niet doorgaat.

De 29-jarige Promes, die tussen 2014 en 2018 al voor Spartak speelde en anderhalf jaar geleden Sevilla verruilde voor Ajax, kan nog vertrekken omdat de Russische transfermarkt tot en met 25 februari open is. Spartak zou Promes willen huren met daarbij een optie tot koop.

Brobbey blijft onderdeel van selectie

Ten Hag gaf verder te kennen dat ook Brian Brobbey nog in zijn plannen voorkomt. Ajax bracht woensdag naar buiten dat de talentvolle aanvaller zijn aflopende contract weigert te verlengen en daardoor komende zomer zal vertrekken. Naar verluidt heeft hij al gesprekken gevoerd met RB Leipzig.

"Dit betekent niets voor zijn speelminuten. Hij is lid van de kleedkamer en als hij de beste is, zal hij spelen", aldus Ten Hag, die het wel uitermate jammer vindt dat hij Brobbey over een half jaar alweer kwijtraakt.

"Ik vind het zeker spijtig, maar ik respecteer zijn keuze. Het talent dat je hebt is van jezelf, niet van de club, je ouders of andere mensen. Als hij de keuze maakt om te denken dat hij in een andere organisatie beter af is, dan moet je dat accepteren. Dat recht heeft hij."

De negentienjarige Brobbey kwam in 2010 in de jeugdopleiding van Ajax terecht en scoorde in oktober meteen bij zijn debuut in het eerste elftal tegen Fortuna Sittard (5-2-zege). Vorige week was hij als invaller nog goud waard met een doelpunt en een assist in de slotfase tegen Willem II (3-1-overwinning)

Ajax neemt het zondag in eigen huis op tegen FC Utrecht. De Amsterdammers gaan na twintig speelrondes riant aan kop van de Eredivisie. De voorsprong op nummer twee PSV, die zaterdag op eigen veld stuit op FC Twente, bedraagt zeven punten.

