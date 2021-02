Ajax-trainer Erik ten Hag baalt er flink van dat Sebastien Haller door een "administratieve fout" niet is ingeschreven voor de knock-outfase van de Europa League. De Franse winteraankoop mist daardoor het restant van het tweede Europese bekertoernooi.

"Het is hier nooit saai. Never a dull moment in Amsterdam. Dit is niet om te lachen, dit is ongelooflijk vervelend. In eerste instantie voor de speler zelf. We hebben hem niet voor niets gehaald en hij heeft al laten zien wat voor meerwaarde hij heeft voor de ploeg", zei Ten Hag donderdag op een persconferentie.

Haller bleek woensdag te ontbreken op de definitieve spelerslijst voor het vervolg van de Europa League. Een woordvoerder van Ajax liet toen nog aan NU.nl weten dat met de KNVB en de UEFA uitgezocht zou worden hoe dat kon gebeuren en nu is dus duidelijk geworden dat Ajax heeft geblunderd.

"Het is een administratieve fout, hij is niet vergeten. Het is iets met computers. Een vinkje aan- of uitzetten. Daar is iets verkeerd gegaan. Hij stond wel degelijk op de lijst", aldus Ten Hag, die stiekem nog hoopt dat hij 'gewoon' over Haller kan beschikken in Europa.

"Natuurlijk zullen we alle zeilen bijzetten om de UEFA nog te overtuigen. Het gaat om een futiliteit, een kleinigheid, een detail. Dat heeft nu hele grote consequenties. Dat voelt een beetje onrechtvaardig."

'Uiteindelijk zijn Overmars en ik verantwoordelijk'

Ten Hag weigerde iemand de schuld te geven voor deze miskleun. "Dit valt niet op één persoon af te schuiven. Er zijn bij zoiets meerdere personen betrokken, maar uiteindelijk zijn Marc Overmars (directeur spelerszaken, red.) en ik verantwoordelijk. Uiteraard dondert het intern."

"Het is mensenwerk en waar mensen werken, worden fouten gemaakt. Maar wij zijn een professionele organisatie en bedrijven topsport. Dit had niet mogen gebeuren. We gaan uitvoerig analyseren hoe het heeft kunnen misgaan."

Ten Hag liet verder weten dat Haller "ongelooflijk teleurgesteld" is. "Maar hij is ook realistisch. Hij weet ook wel dat dit niet expres is gedaan. Maar het is wel een ongelooflijke tegenslag voor hem. Wij dachten een hele goede procedure te hebben. Check dubbelcheck, maar toch is het verkeerd gegaan."

Haller kwam begin deze maand voor een recordbedrag van 22,5 miljoen euro - niet eerder betaalde een Nederlandse club zoveel geld voor een speler - over van West Ham United. De spits was in zijn eerste zeven wedstrijden voor Ajax goed voor twee doelpunten en vier assists.