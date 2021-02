VVV-Venlo-spits Giorgos Giakoumakis is donderdag uitgeroepen tot Speler van de Maand in de Eredivisie. Feyenoord-verdediger Lutsharel Geertruida werd verkozen tot beste speler van onder de 21 jaar in januari.

Giakoumakis, die in de zomer van AEK overkwam naar VVV-Venlo, schoot uit de startblokken na de winterstop. Hij maakte in zes wedstrijden liefst elf doelpunten en was in zowel het duel met ADO Den Haag (1-4-zege) als Vitesse (4-1-overwinning) vier keer trefzeker.

De 26-jarige Griek is met 21 goals topscorer van de Eredivisie. Hij is daarmee goed voor ruim 60 procent van de doelpunten van VVV dit seizoen en is nog vier treffers verwijderd van het clubrecord: Hans Sleven scoorde in het seizoen 1958/1959 24 keer voor de Limburgers.

Het is de derde keer dat een speler van VVV wordt uitgeroepen tot Speler van de Maand, een prijs die sinds september 2017 wordt uitgereikt door Eredivisie CV. Eerder namen Thorsten Kirschbaum (februari 2020) en Patrick Joosten (januari 2019) de prijs in ontvangst als speler van de Venlonaren.

Lutsharel Geertruida met de trofee voor de beste speler onder de 21 jaar. Lutsharel Geertruida met de trofee voor de beste speler onder de 21 jaar. Foto: Feyenoord media / Tom Bode

Tien verschillende clubs in Elftal van de Maand

Geertruida, die voor de tweede keer de trofee voor de beste speler onder de 21 jaar pakte, overtuigde vooral in aanvallend opzicht. Hij zorgde met een passnauwkeurigheid van 84 procent op de helft van de tegenstander voor het nodige gevaar. Ook was hij verantwoordelijk voor een doelpunt en een assist.

Ajax is met twee spelers 'hofleverancier' in het elftal van de maand. Dusan Tadic en Antony vormen de flanken van dit team. Bijzonder is dat de overige posities ingevuld worden door negen verschillende clubs, een unicum in het vierjarige bestaan van de verkiezing.

Naast door de Ajacieden en de prijswinnaars van deze maand, worden de posities ingevuld door Joel Drommel (FC Twente), Boy Kemper (ADO Den Haag), Riechedly Bazoer (Vitesse), Philipp Max (PSV), Sander van de Streek (FC Utrecht), Teun Koopmeiners (AZ) en Zian Flemming (Fortuna Sittard).

