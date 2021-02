Manchester City-manager Josep Guardiola heeft woensdag na de 0-2-zege op Burnley de nodige kritiek op zijn ploeg geuit. De koploper van de Premier League won alweer voor de dertiende keer op rij, maar de Spanjaard ziet nog genoeg ruimte voor verbetering.

"We verloren veel te veel simpele ballen en daar maak ik me op dit moment zorgen om. Ik weet dat de spelers ook maar mensen zijn, maar ik vraag hen vooral om de simpele dingen goed te doen. Vandaag lukte ons dat in ieder geval niet", zei Guardiola.

City is de eerste club uit de Premier League sinds 2002 die een indrukwekkende reeks van dertien overwinningen weet neer te zetten in competitieverband. Negentien jaar geleden presteerde Arsenal hetzelfde.

Ondanks de kritische woorden, benadrukte Guardiola ook trots te zijn op zijn elftal. "Iedereen weet hoe enorm lastig het is om bij Burnley te winnen, dus begrijp me niet verkeerd, met het resultaat ben ik absoluut tevreden."

Doelman Ederson kreeg al 768 minuten geen doelpunt tegen. Foto: Pro Shots

Ederson treedt in het spoor van Van der Sar

Een belangrijke rol in de zegereeks van City wordt vervuld door de achterste linie. John Stones en Rúben Dias vormen de laatste wedstrijden geregeld een stevig blok, waardoor doelman Ederson weinig in actie hoeft te komen. Burnley schoot tegen City zelfs geen één keer op doel.

"Op dat vlak kan ik mijn ploeg niets kwalijk nemen. We zijn verdedigend erg goed en geven haast geen kansen weg", aldus Guardiola.

Ederson, die door City in de zomer van 2017 voor 40 miljoen euro werd overgenomen van Benfica, kreeg al liefst 768 minuten geen doelpunt te verwerken in de Premier League. Alleen Edwin van der Sar (1.311 minuten) en Petr Cech (1025 en 827) stonden langer zonder tegentreffer onder de lat.

City gaat met drie punten voorsprong op stadsgenoot Manchester United momenteel aan kop van de Premier League. De 'Citizens' spelen zondag om 17.30 uur op Anfield de kraker tegen regerend kampioen Liverpool, dat op zeven punten achterstand vierde staat.

