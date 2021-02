Sébastien Haller mag in de rest van het seizoen definitief niet in de Europa League uitkomen. De recordaankoop van Ajax ontbreekt vanwege een fout van zijn nieuwe club op de spelerslijst, zo heeft trainer Erik ten Hag donderdag bevestigd.

"Het is een administratieve fout, iets met computers. Een vinkje aan- of uitzetten. Daar is iets verkeerd gegaan. Hij stond wel degelijk op de lijst. We zullen alle zeilen bijzetten om de UEFA nog te overtuigen", zei Ten Hag donderdag bij een persconferentie.

"Het gaat om een detail met hele grote consequenties. Uiteindelijk zijn Marc Overmars en ik verantwoordelijk. Deze fout is niet met opzet gemaakt, maar het is wel ongelooflijk vervelend voor Haller."

Woensdag bleek al dat de naam van Haller ontbrak op de ingediende lijst. Een woordvoerder van Ajax liet toen nog aan NU.nl weten dat met de KNVB en de UEFA uitgezocht zou worden hoe dat kon gebeuren en nu blijkt dus dat de Amsterdammers geblunderd hebben.

Het ontbreken van de 26-jarige Haller is een flinke tegenvaller voor Ajax, dat hem tijdens de afgelopen transferperiode voor maar liefst 22,5 miljoen euro aantrok als oplossing voor het spitsenprobleem. Niet eerder legde een Nederlandse club zo'n hoog bedrag neer voor een speler.

Nederlandse clubs gingen eerder in de fout

Het is niet de eerste keer dat een Nederlandse club de mist ingaat bij de Europese inschrijving van een speler. Een bekend voorbeeld is Ruud van Nistelrooij, die aan het begin van het seizoen 2000/2001 revalideerde van een zware blessure en daardoor niet was opgenomen in de lijst bij PSV. Hij kon daardoor niet meedoen tijdens de verloren kwartfinale van de UEFA Cup tegen 1. FC Kaiserslautern.

Ajax staat binnenkort tegenover Lille OSC in de zestiende finales van de Europa League. De heenwedstrijd is op 18 februari en een week later wordt de return in de Johan Cruijff ArenA gespeeld.

Overigens staat de naam van Oussama Idrissi wél op de spelerslijst van Ajax. De vleugelaanvaller werd maandag op huurbasis overgenomen van Sevilla.

